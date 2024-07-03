Президент Финляндии назвал способ закончить СВО на Украине одним звонком

Председатель КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту России Владимиру Путину и потребовать немедленного завершения конфликта на Украине, поскольку у Пекина есть влияние на Москву. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в беседе с агентством Bloomberg .

"Россия сейчас так зависит от Китая. Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис. Если бы он сказал, что пора начинать мирные переговоры, Россия была бы вынуждена это сделать", — считает финский политик.