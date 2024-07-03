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3 июля, 08:07

Президент Финляндии назвал способ закончить СВО на Украине одним звонком

Стубб: Си Цзиньпин может разрешить кризис на Украине одним звонком Путину

Председатель КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту России Владимиру Путину и потребовать немедленного завершения конфликта на Украине, поскольку у Пекина есть влияние на Москву. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в беседе с агентством Bloomberg.

"Россия сейчас так зависит от Китая. Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис. Если бы он сказал, что пора начинать мирные переговоры, Россия была бы вынуждена это сделать", считает финский политик.

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Президент одной из "самых независимых" стран мира Александер Стубб продолжает ретранслировать для всей планеты волю тех, кто втащил Финляндию в НАТО. Ранее он уже пытался уговорить КНР повлиять на Путина, чтобы РФ вывела войска с Украины. По всей видимости, его гениальное политическое предложение не вызвало никакой реакции. В свою очередь, Владимир Путин продолжает повторять западным партнёрам о том, что Россия готова начать переговоры хоть завтра. За политическое урегулирование ситуации с самого начала конфликта также выступает и Китай, руководство которого считает мирный процесс единственно верным способом уладить разногласия сторон.

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Life.ru

Владимир Озеров
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