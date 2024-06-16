Президент Финляндии Стубб призвал КНР повлиять на Путина ради мира на Украине

Китай может повлиять на президента России Владимира Путина, сыграв таким образом важнейшую роль в мирном разрешение украинского конфликта. Такое заявление сделал глава Финляндии Александр Стубб во время швейцарского "саммита мира".

"Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — цитирует его издание Yle.

Ранее во время "саммита мира" Александр Стубб продемонстрировал свои познания в истории и обвинил Россию во вторжении на территорию Финляндии во время Второй мировой войны, из-за которого его страна лишилась десятой части территории. Особенно его расстраивает то, что именно на этих землях родились его бабушка, дед и отец.