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16 июня, 07:27

Президент Финляндии Стубб призвал КНР повлиять на Путина ради мира на Украине

Китай может повлиять на президента России Владимира Путина, сыграв таким образом важнейшую роль в мирном разрешение украинского конфликта. Такое заявление сделал глава Финляндии Александр Стубб во время швейцарского "саммита мира".

"Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", цитирует его издание Yle.

Финский президент высказался и о важности участия в процессе других государств. Так, выделил роль Глобального Юга, Африки, Азии и Ближнего Востока.

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Ранее во время "саммита мира" Александр Стубб продемонстрировал свои познания в истории и обвинил Россию во вторжении на территорию Финляндии во время Второй мировой войны, из-за которого его страна лишилась десятой части территории. Особенно его расстраивает то, что именно на этих землях родились его бабушка, дед и отец.

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ТАСС / АР / Ebrahim Noroozi

Юрий Лысенко
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