Президент Финляндии Стубб обвинил Россию во вторжении в годы Второй мировой

Финский лидер Александр Стубб заявил, якобы Россия вторглась на территорию Финляндии во время Второй мировой войны, присвоив себе десятую часть страны. Соответствующее обвинение глава скандинавского государства озвучил на полях "мирного саммита" по урегулированию украинского кризиса.

"Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10% нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец", — отметил Стубб, выразив беспокойство в связи с общей 1300-километровой границей с РФ.