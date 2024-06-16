Президент Финляндии Стубб обвинил Россию во вторжении в годы Второй мировой
Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © Flickr / TPKanslia
Финский лидер Александр Стубб заявил, якобы Россия вторглась на территорию Финляндии во время Второй мировой войны, присвоив себе десятую часть страны. Соответствующее обвинение глава скандинавского государства озвучил на полях "мирного саммита" по урегулированию украинского кризиса.
"Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10% нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец", — отметил Стубб, выразив беспокойство в связи с общей 1300-километровой границей с РФ.
Проводя для коллег исторический ликбез, президент Финляндии упустил две важные детали. Во-первых, в годы ВОВ на территории нынешней России существовал Советский Союз, а во-вторых, Стубб умолчал о дружбе Хельсинки с нацистской Германией и совместной организации беспрецедентной по жестокости и цинизму блокады Ленинграда, в результате которой лишь от голода скончались более миллиона человек.
Напомним, что российские власти неоднократно выступали против переписывания истории. На недопустимости искажения трактовки былых событий настаивал и Китай.