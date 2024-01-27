Путин: Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму
Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму. Свыше миллиона горожан стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбёжек из-за решения нацистов истребить целый город. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Президент подчеркнул, что 27 января является одной из важнейших дат всенародной истории.
"В этот день в 1944 году войска Красной армии полностью сломили блокаду Ленинграда. А год спустя, в 1945-м, освободили Аушвиц (Освенцим. — Прим. Лайфа). Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха", — указал Путин.
Глава государства добавил, что трагедия и мученичество ленинградцев, как и узников лагерей смерти, навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма и немыслимых страданий миллионов мирных граждан. Президент добавил, что вот уже 80 лет не стихает боль за такие страшные жертвы и искалеченные судьбы.
Как сообщал Лайф, сегодня Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области.
27 января в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Она началась 8 сентября 1941 года и закончилась только спустя почти 900 дней — 27 января 1944 года, унеся жизни сотен тысяч человек. В связи с памятной датой Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Северной столице, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Кроме того, российский лидер возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, где воевал его отец.