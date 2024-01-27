Путин: Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму

Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму. Свыше миллиона горожан стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбёжек из-за решения нацистов истребить целый город. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Президент подчеркнул, что 27 января является одной из важнейших дат всенародной истории.

"В этот день в 1944 году войска Красной армии полностью сломили блокаду Ленинграда. А год спустя, в 1945-м, освободили Аушвиц (Освенцим. — Прим. Лайфа). Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха", — указал Путин.

Глава государства добавил, что трагедия и мученичество ленинградцев, как и узников лагерей смерти, навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма и немыслимых страданий миллионов мирных граждан. Президент добавил, что вот уже 80 лет не стихает боль за такие страшные жертвы и искалеченные судьбы.

Как сообщал Лайф, сегодня Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области.