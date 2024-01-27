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27 января, 14:46

Путин: Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм

Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Путин заявил, что Россия сделает всё для окончательной победы над нацизмом. Видео © LIFE

"Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности", — подчеркнул глава государства.

Ранее Лайф сообщал, что Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида во время ВОВ. Комплекс находится в Гатчинском районе Ленинградской области.

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив венок на Пискарёвском кладбище
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив венок на Пискарёвском кладбище
Обложка ©

Kremlin.ru

Наталья Исакова
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