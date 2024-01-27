Путин: Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм

Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

"Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности", — подчеркнул глава государства.