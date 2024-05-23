Дебоширы и грабители: ФСБ раскрыла зверства американских солдат в Германии после войны

Федеральная служба безопасности РФ рассекретила архивные документы, которые свидетельствуют о массовых бесчинствах американских войск на территории побеждённой Германии в 1945 году. Солдаты союзников не только грабили мирных немцев, но и учиняли беспричинные избиения, а также стреляли и насиловали.

Так, в спецсообщении начальника оперсектора Советской военной администрации в Берлине Алексея Сиднева заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову от 9 ноября 1945 года говорится, что случаи хулиганства и насилия со стороны военнослужащих США ежедневно учащаются. По данным генерал-майора, 17 октября солдаты совершили налёт на кафе, избили его сотрудников, поломали столы и скрылись. 21 октября от рук янки пострадали два немца — Карл Кричер и Фридрих Шоль. Американцы попросили у них прикурить, после чего открыли огонь из пистолета, ранив обоих.

"26 октября в 19:45 американскими солдатами из автомата была ранена в бедро и доставлена в тяжёлом состоянии в больницу немка Лотта Блоксдорф. Солдаты скрылись. 26 октября в 19:50 рабочий Вальтер Келлер был избит пятью американскими солдатами резиновой палкой без всяких на то причин", — сказано в документе.

ФСБ рассекретила архивы об избиениях и грабеже немцев солдатами союзников. Фото © ФСБ РФ

Следующий доклад Сиднева, который датируется уже 19 ноября, повествует об избиении зубного врача Рихарда Цылима. 29 октября дантист возвращался из пивной, как вдруг на его пути встретились двое военнослужащих со звёздно-полосатыми шевронами.

"Выбили один зуб, сняли ручные часы. Пытались снять золотое кольцо, но благодаря тому, что оно плотно сидело на пальце, снять не могли. После этого американские солдаты скрылись", — описал инцидент потерпевший.

ФСБ рассекретила архивы об избиениях и грабеже немцев солдатами союзников. Фото © ФСБ РФ