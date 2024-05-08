Накануне празднования Дня Победы сотрудники УФСБ России по ДНР передали в Музей Великой Отечественной войны Донецка рассекреченные документы о преступлениях нацистской Германии 1941–1942 годов против жителей Донбасса. В рамках проекта "Без срока давности" музейный фонд пополнился документами из архива КГБ, содержащими сведения о многотысячных жертвах фашистского террора на территории современной Донецкой Народной Республики, среди которых большинство — женщины и дети.

Помимо прочего, стали известны имена предателей, добровольно перешедших на сторону врага. В будущем материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА* в годы Великой Отечественной войны.

Работа по анализу, оценке и оцифровке сведений ведётся сотрудниками местного управления ФСБ несмотря на боевые действия и регулярные обстрелы со стороны украинских вооружённых формирований.

Рассекречивание и публикацию архивов планируется сделать регулярными, чтобы восстановить историческую справедливость и не допустить повторения трагических событий.

Ранее ФСБ рассекретила доклад о подавлении мятежа бандеровцев "Смершем" в 1944 году. Это случилось после того, как Советская армия освободила от фашистских захватчиков правобережную часть Украины и вышла к государственной границе СССР.