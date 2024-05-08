"Не надо иллюзий": Мединский объяснил, почему для Европы 9 Мая — не праздник

Практически все страны континентальной Европы напали на СССР в 1941 году, а теперь этими государствами управляют потомки нацистов, поэтому 9 Мая, День Победы, они не считают праздником. Такое мнение выразил помощник российского лидера, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"В 1941-м на СССР напали не только немецко-фашистские захватчики. Но и почти вся континентальная Европа. За исключением, пожалуй, братьев – сербов и греков. Против нашей Родины сражались армии Германии, Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, испанская дивизия, Французский легион, армейские части из Словакии и Хорватии", — указал он в статье для портала "История.рф".

Мединский также напомнил, что Брестскую крепость вместе с немцами штурмовали австрийцы, а Одессу и Севастополь — румыны. Причём последние ещё наступали на Сталинград и Кавказ в компании итальянцев и венгров. Финны же захватили у Советского Союза часть Карелии и Ленинградской области, а Румыния аннексировала Молдавию и объявила Приднестровье и ряд областей Украинской ССР провинцией Транснистрия под своим мандатом "на два миллиона лет", пишет Мединский. Говоря об этом, он назвал румын "самонадеянными идиотами".

При этом в танках Гейнца Гудериана, который был командиром 2-й танковой группы в составе гитлеровской группы армий "Центр", практически каждый второй водитель был чехом. В общей сложности из этой страны в вермахт и войска СС призвали порядка 300 тысяч человек.

Кроме того, под Ленинградом и Ржевом находился голландский легион "Нидерланды", норвежцы и датчане из дивизии СС "Нордланд". Зверствовали там и итальянцы с испанцами и французами. Испания же послала убивать русских армейскую дивизию ("голубую") без официального объявления войны. Мединский подчеркнул, что настоящих героев европейского Сопротивления, людей чести и наследников рыцарской доблести Великой Европы давно нет в живых.

"Увы, они не могут рассказать своим внукам правду. А большинство и не успело завести детей. Сегодня в Европе у власти — не их потомки. Сегодня правят потомки коллаборационистов и предателей. А где-то — и выживших нацистов. Для них 9 Мая — не праздник. Не надо иллюзий", — написал он.