Посольство потребовало от Берлина отменить запрет на символы Дня Победы

Посольство России назвало неприемлемым запрет в Берлине 8–9 мая флагов РФ и атрибутики, связанной с Днём Победы. Дипмиссия потребовала от германских властей отменить эти меры.

"Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8–9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днём Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма. Среди них — Знамя Победы, георгиевские ленточки, элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет", — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Дипломаты назвали запрет дискриминацией, противоречащей духу послевоенного примирения народов России и Германии. Они потребовали отменить эту меру, позволив всем желающим достойно почтить память погибших красноармейцев и жертв нацизма.

Напомним, что полиция Берлина запретила демонстрировать флаги России и СССР, знамёна, георгиевские ленты, символы V, Z в День Победы. Запрет распространяется даже на военные марши и песни, "в особенности на все варианты "Священной войны". Также в чёрный список германских властей попали флаги Белоруссии, Чечни, символика, связанная с Крымом и новыми регионами России. Правила будут действовать с 06:00 (07:00 мск) 8 мая до 22:00 (23:00 мск) 9 мая на трёх советских мемориалах в Берлине — в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков.