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7 мая, 15:24

Посольство потребовало от Берлина отменить запрет на символы Дня Победы

Посольство России назвало неприемлемым запрет в Берлине 8–9 мая флагов РФ и атрибутики, связанной с Днём Победы. Дипмиссия потребовала от германских властей отменить эти меры.

"Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8–9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днём Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма. Среди них — Знамя Победы, георгиевские ленточки, элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет", — говорится в заявлении российского диппредставительства.

В Москве развернули огромную георгиевскую ленту длиной 300 метров
В Москве развернули огромную георгиевскую ленту длиной 300 метров

Дипломаты назвали запрет дискриминацией, противоречащей духу послевоенного примирения народов России и Германии. Они потребовали отменить эту меру, позволив всем желающим достойно почтить память погибших красноармейцев и жертв нацизма.

Напомним, что полиция Берлина запретила демонстрировать флаги России и СССР, знамёна, георгиевские ленты, символы V, Z в День Победы. Запрет распространяется даже на военные марши и песни, "в особенности на все варианты "Священной войны". Также в чёрный список германских властей попали флаги Белоруссии, Чечни, символика, связанная с Крымом и новыми регионами России. Правила будут действовать с 06:00 (07:00 мск) 8 мая до 22:00 (23:00 мск) 9 мая на трёх советских мемориалах в Берлине — в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков.

Ограничения не будут распространяться на дипломатов и "других привилегированных лиц", а военную форму и георгиевские ленточки разрешат носить только ветеранам Второй мировой войны.

В Молдавии суды отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты
В Молдавии суды отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

Напомним, за ношение георгиевских лент в День Победы будут штрафовать своих граждан и власти Молдавии. Георгиевская лента была и остаётся одной из самых фундаментальных проблем Кишинёва. Борьбу с жителями, которые надевают их на День Победы, молдавское правительство ведёт уже давно.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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