В Молдавии суды отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

Суды Молдавии отменяют штрафы по административным протоколам за ношение георгиевских лент, но глава полиции страны Виорел Чернэуцану продолжает угрожать наказанием для тех, кто будет носить этот символ. Такое заявление в личном телеграм-канале сделал руководитель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Для главного полисмена страны, призванного соблюдать закон, самого закона не существует. Судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение гвардейской/георгиевской ленты, а Чернэуцану с упорством умалишённого продолжает грозить штрафами. Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным. Хоть один", — сказано в его публикации.