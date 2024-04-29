В Молдавии суды отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты
Суды Молдавии отменяют штрафы по административным протоколам за ношение георгиевских лент, но глава полиции страны Виорел Чернэуцану продолжает угрожать наказанием для тех, кто будет носить этот символ. Такое заявление в личном телеграм-канале сделал руководитель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Для главного полисмена страны, призванного соблюдать закон, самого закона не существует. Судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение гвардейской/георгиевской ленты, а Чернэуцану с упорством умалишённого продолжает грозить штрафами. Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным. Хоть один", — сказано в его публикации.
Напомним, Чернэуцану ещё 23 апреля пригрозил, что граждан Молдавии будут наказывать штрафами за ношение в День Победы запрещённых в стране георгиевских лент. Власти республики уже давно борются с уважительным отношением молдаван к этому символу. Так, в 2022 году президент Молдавии Майя Санду запретила их ношение на законодательном уровне, ведь они якобы являются "пропагандой военной агрессии".
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