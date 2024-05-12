В СССР наскоком: Как Гитлер поручил секретной службе захватить Сталина в плен Рассекреченные Службой внешней разведки России документы говорят о том, что СССР был осведомлён о планах нацистской Германии напасть на Страну Советов. Кроме того, у Гитлера были особые планы на Сталина и членов советского правительства. 11 мая, 21:21 В рассекреченных документах говорится о планах Гитлера захватить СССР за три недели и взять в плен Сталина. Обложка © Wikipedia / Bundesarchiv, U.S. Signal Corps photo

Какие новые документы раскрыты

На фоне лживых утверждений еврокомиссаров о том, что Россия страна-агрессор и готова напасть на Евросоюз, Министерство обороны, ФСБ и Служба внешней разведки вынуждены каждый год рассекречивать материалы, касающиеся начала Великой Отечественной войны. Они проливают свет на истинных агрессоров и оккупантов и раскрывают всё новые тайны.

Вот и 6 мая 2024 года представители Минобороны открыли общественности ранее неизвестные шифрограммы от советских разведчиков. В них говорится о планах Гитлера захватить СССР за три недели и взять в плен всё советское руководство.

Советы знали не только количество немецких войск на границе, но и планы Гитлера ударить сразу по трём направлениям и захватить Украину как житницу России. Были известны места первых бомбардировок. Нацисты собирались нанести авиаудары по железным дорогам Тула – Орёл – Курск – Харьков; Киев – Гомель; по железной дороге под Ельцом и Ряжском. Основными целями в Москве становились авиастроительные предприятия, заводы шарикоподшипников и авторемонтные мастерские.

За 25 дней до Урала

28 февраля 1941 года радиограмму прислал разведчик из "Красной капеллы" Амаяк Кобулов, работавший в Берлине под псевдонимом Захар. Фото © Wikipedia

Уже 28 февраля 1941 года радиограмму прислал разведчик из "Красной капеллы" Амаяк Кобулов, работавший в Берлине под псевдонимом Захар. Он сообщал, что начальник Генштаба сухопутных войск генерал-полковник Франц Гальдер считает, что оккупация СССР будет молниеносной. Прежде всего целью немцев станет Украина — край хлеба.

Разведчики не раз доносили Сталину о надвигающемся на Европу продовольственном кризисе. Радировали о голоде в Бельгии, о карточках на продукты в Берлине, об очередях за хлебом. Решить вопрос немцы планировали за счёт Украины и украинцев. Они считали, что их наступление будет так стремительно, что СССР не успеет уничтожить ещё зелёные хлеба и урожай достанется истинным арийцам. Более того, Гальдер был уверен, что взятие Баку как источника нефти, в которой нуждался вермахт, тоже будет сверхлёгкой задачей.

10 марта 1941 года поступила радиограмма от разведчика Арвида Харнака (псевдоним Корсиканец). Он информировал Центр о мнении офицеров Генштаба Германии. Они верили, что Красная армия сможет противостоять вермахту только восемь дней, после чего произойдёт обрушение фронта и дорога на Москву будет открыта. Немцы займут Украину, СССР лишится промышленности. Представители высшей расы были уверены: до Урала они дойдут за 25 дней.

11 апреля 1941 года это подтвердил разведчик Старшина — Хайнц Шульце-Бойзен. Его источником стал офицер связи при Геринге. Он рассказал, что Гитлер опасается издержек в войне с Британией и нападёт на СССР превентивно, чтобы в случае ослабления Германии не предстать перед более сильным противником.

Сталина — в плен

В другом сообщении говорилось, что немцы надеются победить за три недели и хотят с помощью сообщников в СССР взять в плен не только Сталина, но и всё советское правительство. Полностью завершить войну они планировали к 1 сентября.

Осень 1941 года была для Гитлера особым сроком. К этому времени он уже рассчитывал захватить Украину и Донбасс и, используя их потенциал, завершить победой войну с Британией. Об этом в Центре стало известно благодаря разведке в Шанхае. Там наш резидент сумел разговорить представителя германского МИДа Путкама. Тот сообщил, что если Гитлер закончит войну с Черчиллем к осени, то вторжения в СССР не будет. Возможно, из-за этой информации Сталин решил, что войны ещё можно избежать.

Но почему немцы рассчитывали на прогулку? Из рассекреченных документов понятно лишь то, что они считали в СССР слабым звеном связь между армией и ВВС и вообще связь между частями и армиями. И действительно, у них каждый танк был укомплектован рацией, а у нас связь осуществлялась по старинке — вестовыми, телефонией. Раций в танках не было. Возможно, на уверенность нацистов повлиял и тот факт, что ни одна европейская страна не продержалась против вермахта дольше трёх месяцев. А в СССР один дом Павлова в Сталинграде столько защищался.

Уверенность испарилась

Красная армия сдаваться не собиралась: уже 30 августа 1941 года началось первое масштабное контрнаступление Западного, Резервного и Брянского фронтов. Фото © Из архива Минобороны РФ

Что было дальше — мы знаем. Через два месяца кровопролитных боёв Гитлер понял, что план провалился. 21 августа он перебросил 2-ю армию и 2-ю танковую группу в помощь группе армий "Юг" и поставил перед войсками новую задачу: до наступления зимы захватить Крым и окружить Ленинград. От немедленного захвата Москвы и уж тем более от взятия в плен Сталина он отказался.

Советская агентура радировала из Лондона: упорное сопротивление русских нарушило намерения Германии. Гитлер отказался от плана продвинуться до зимы до Кавказа и начать высадку войск в Англии. Он уехал в Оберзальцберг для подготовки дальнейших действий.

Красная армия сдаваться не собиралась: уже 30 августа 1941 года началось первое масштабное контрнаступление Западного, Резервного и Брянского фронтов. "А что там с сообщниками Гитлера внутри СССР, которые должны были взять Сталина в плен?" — спросите вы. Да всё было как обычно. Их всех переловили.

Авторы Майя Новик