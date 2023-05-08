Внутренние враги Гитлера: Как немцы сопротивлялись фашизму Несмотря на то что большинство немцев горячо приветствовало приход Гитлера к власти, нашлись в Германии и те, кто даже во время Второй мировой войны боролся с фашизмом. 8 мая, 00:36 14044 14044 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / speuckert

Плотник, который мог изменить историю

Георг Эльзер — обыкновенный немецкий плотник, в одиночку спланировавший и организовавший покушение на Гитлера в 1939 году. Он был убеждённым протестантом и симпатизировал коммунистам. В отличие от многих соотечественников, он с самого начала не был очарован идеями национал-социалистов и больше всего опасался новой войны. Слушая речи фюрера, Эльзер пришёл к выводу, что только убийство Гитлера может остановить грядущую катастрофу. Чтобы ликвидировать фюрера, Эльзер в одиночку разработал самодельную бомбу, которую сам же и вмонтировал в колонну рядом с трибуной вождя в пивной Мюнхена, где Гитлер каждый год выступал перед однопартийцами по случаю годовщины "Пивного путча".

На осуществление плана у Эльзера ушёл почти год. Ради этого он провёл почти 30 ночей в подвалах пивной, чтобы выдолбить нишу и беспрепятственно смонтировать взрывчатку. В результате взрыва 7 человек были убиты на месте, 63 — ранены, но сам фюрер остался невредим. По неудачному стечению обстоятельств он неожиданно сократил свою речь до краткого приветствия и покинул зал за несколько минут до взрыва.

Иоганн Георг Эльзер. Немецкая памятная почтовая марка. Фото © Wikipedia

Эльзера схватили в тот же вечер на границе с Швейцарией, и он сознался во всём, говоря, что хотел избежать большего кровопролития. Гестапо не могло поверить, что покушение было спланировано им в одиночку, а сам Гитлер был убеждён, что за взрывом стояли британские спецслужбы. Георга Эльзера поместили в Дахау на правах особого заключённого и расстреляли 9 апреля 1945 года, всего за 20 дней до освобождения лагеря союзниками.

Борец против массовой эвтаназии

Крейссиг вошёл в историю как единственный судья Третьего рейха, который не побоялся открыто пойти против решений фюрера и даже попытался обратить действующее законодательство против нацистов. Как и многие другие, в 30-е годы Крейссиг голосовал за НСДАП, но уже в 1933 году отказался вступать в партию. В 1940 году он открыто выступил против гитлеровской политики эвтаназии, назвав её массовым умерщвлением физически неполноценных, и даже выдвинул обвинение в убийстве против одного из нацистов.

После этого решительного поступка Крейссигу пришлось подать в отставку, а в 1942 году решением Гитлера он был уволен на пенсию, где посвятил себя церковной деятельности. В годы войны он занимался приусадебным хозяйством, на территории которого укрывал двух еврейских беженок. После войны его открыто признали героем сопротивления.

Личный враг Гитлера

Протестантский священник Мартин Нимёллер, автор знаменитого стихотворения "Когда они пришли", попал в Дахау по личному приказу Гитлера за критику нацистского режима. В годы Первой мировой войны Нимёллер был командиром подводной лодки, но после окончания войны пошёл учиться в духовную семинарию и получил духовный сан. С 1924 года он голосовал за НСДАП, а в 1933-м приветствовал приход Гитлера к власти как альтернативу коммунизму. Оставаясь национал-социалистом, он протестовал против отлучения "нечистых" национальностей от церкви, он призывал противодействовать этому закону в своих проповедях и помогал тем, кто подвергался гонениям.

Мартин Нимёллер. Фото © Wikipedia

В 1938 году он был арестован за "нападки на государство" и приговорён к 7 месяцам каторжных работ. Фюрер, впрочем, был очень удивлён мягкостью приговора и заявил, что Нимёллер останется в заключении до тех пор, пока не посинеет. В 1941 году священника отправили в Дахау, где он отбывал наказание на сравнительно мягких условиях: двери его камеры не запирались, ему разрешались посещения. В заключении Нимёллер пришёл к мысли, что немецкая церковь в равной мере несёт ответственность за преступления нацистов. Мартин Нимёллер был освобождён в 1945 году. В послевоенные годы он активно выступал за мир и разоружение.

"Когда они пришли"

"Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.

Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.

Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.

Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.

А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать".

Гильотина для "Белой розы"

"Белая роза" — подпольная организация Мюнхена, имена её членов стали символами движения Сопротивления Южной Германии. "Белая роза" была создана в Мюнхене летом 1942 года несколькими студентами, чтобы агитировать жителей города противостоять нацистскому режиму. В число организаторов "Белой розы" входили студент-медик Мюнхенского университета — Ганс Шолль, его сестра Софи и несколько их общих друзей. Молодые люди интересовались искусством и музыкой, спортом и были едины в своём неприятии политического режима. Молодые люди начали писать и распространять листовки с призывом бороться с нацистским режимом.

Поначалу Ганс Шолль намеревался держать сестру в стороне от политической деятельности, но Софи было проще распространять листовки — эсэсовцы не так часто останавливали её на улице для проверки. Листовки "Белой розы" появлялись не только в Мюнхене, их находили в Кёльне, Штутгарте, Берлине, Вене, Зальцбурге, Линце. Одна из листовок попала в Великобританию, где её текст был передан по BBC, а копии разбросаны над Германией с английских самолётов.

В очередной листовке зазвучал призыв к восстанию. Но в феврале 1943 года Софи с братом были арестованы при попытке распространить новую порцию листовок в университете Мюнхена, после трёх дней суда и пыток их приговорили к гильотинированию вместе с другими участниками движения. Судья, выносивший приговор, сказал позже, что не видел никого более мужественного, чем двадцатилетняя Софи Шолль. На суде Софи сказала: "В конце концов, кто-то должен был положить начало. Наши убеждения разделяют многие другие. Просто они, в отличие от нас, не решаются сказать об этом".

"Пираты Эдельвейса" и Гертруда Кох

Мемориальная доска в Кёльне на месте казни нескольких «Пиратов Эдельвейса» в 1944 г. Фото © Wikipedia

"Пиратами Эдельвейса" называлась молодёжная группа, действовавшая в Германии с 1939 по 1945 год. Название связано с тем, что эдельвейс был одним из четырёх символов запрещённого ранее Гитлером немецкого Союза молодёжи. Вопреки запрету, молодёжь продолжала собираться, распевать песни и драться с гитлерюгендовцами. Центром объединения считается Кёльн, среди граждан которого насчитывалось около 3000 "пиратов" — подростков 14–18 лет, у которых не было ни центрального лидера, ни общей организационной структуры. В качестве опознавательного знака они носили эмблему эдельвейса. После того как началась Вторая мировая война, они помогали укрывать пленных, евреев и политзаключённых, распространяли краткие антигитлеровские листовки, писали на стенах призывы к борьбе.

В годы войны "пираты" ушли в подполье, чтобы не быть привлечёнными к работам на благо немецкой армии. В 1944 году многие члены группировки были схвачены, 13 человек казнены, а остальные отправлены в концлагеря или на фронт. После окончания войны отдельные "пираты" продолжали устраивать акции протеста на территории Восточной Германии, а сами немцы на протяжении достаточно долгого времени считали "пиратов" скорее бандитами, чем героями.

В 80-х годах пираты были официально признаны борцами сопротивления — правда, отличающимися невысокими моральными принципами.Гертруда Кох — последний "пират Эдельвейса" — умерла в 2016 году. Ей было 17 лет, когда её впервые схватило гестапо за попыткой написать на стене антинацистские лозунги. Она дважды была арестована, её допрашивали и пытали, но каким-то образом ей удалось сбежать и выжить. До 92 лет она сохраняла чувство юмора и боевой настрой, говоря близким: "Что бы ни случилось, пой!". В 2008 году она была награждена бюстом Гёйне за свою деятельность по сопротивлению режиму Третьего рейха.

Они предупредили Сталина о начале войны

Разрозненные группы немецкого Сопротивления, связанные с советской разведкой и передававшие ей ценные сведения, получили общее название "Красная капелла" уже после окончания войны. Сам термин изобрели эсэсовцы, которые вели поиск нелегальных передатчиков на территории Германии. На жаргоне контрразведки радисты назывались "музыкантами", "пианистами", а так как передатчиков было несколько, то складывался целый оркестр или "капелла". Среди организаторов одной из самых известных ячеек Капеллы были немецкий журналист и офицер люфтваффе, Харро Шульце-Бойзен (Старшина) и юрист Арвид Харнак (Корсиканец).

Харро Шульце-Бойзен (Старшина), Арвид Харнак (Корсиканец). Фото © Wikipedia

Вокруг них сложился кружок единомышленников, объединивший врачей, журналистов, экономистов, художников, танцоров и писателей с разными политическими взглядами, но общим неприятием нацистского режима. С 1933 года участники "Красной капеллы" помогали укрывать от преследования жертв режима, распространяли листовки, собирали информацию о приготовлениях к войне и передавали её за границу. Узкий круг сопротивленцев вступил в контакт с советской разведкой. Начиная с 17 июня 1941 года участники "Красной капеллы" предупреждали СССР о готовящемся нападении Германии на Советский Союз.

В годы войны они прослушивали советские радиостанции и на основе сводок из СССР создавали листовки с фактами, противоречащими гитлеровской пропаганде, а Шульце-Бойзен передавал советским разведчикам данные, полученные благодаря службе в люфтваффе. В июле 1942 года нацистам удалось расшифровать перехваченную ранее радиограмму советской военной разведки из Москвы в Брюссель, где называлось имя Шульце-Бойзена и его адрес. Это привело к провалу группы и аресту многих её членов.

31 августа гестапо арестовало Шульце-Бойзена. В декабре 1942 года он, его жена Либертас Шульце-Бойзен и Арвид Харнак были приговорены к смертной казни. Среди схваченных и казнённых позднее участников группы были беременная дочь русских эмигрантов Лиана Берковиц и немка Эльза Имме. В 1969 году СССР посмертно наградило её орденом Отечественной войны. В 1943 году немцы схватили около 150 участников движения "Красная капелла", из которых около 50 были казнены, 7 — покончили с собой. Но полностью прекратить борьбу "Красной капеллы" так и не удалось.

Операция "Валькирия"

Самой известной и масштабной попыткой убийства Гитлера считается заговор 20 июля, организованный в рядах вермахта. Одним из ключевых организаторов заговора был Клаус Шенк граф Штауффенберг — аристократ, полковник вермахта. К началу Второй мировой войны он подошёл в статусе второго штаб-генерала и был направлен в Польшу, откуда писал жене, что "в стране очень много полукровок, все они нуждаются в твёрдой руке и послужат Германии своим принудительным трудом". Но, наблюдая за массовыми расстрелами мирного населения, Штауффенберг изменил взгляды. В 1943 году он был тяжело ранен в Тунисе и потерял один глаз, правую руку и несколько пальцев левой руки. Оправившись после ранения, в 1943 году он пришёл к выводу, что Гитлер ведёт страну к катастрофе, и начал поиск единомышленников в вермахте, который не был подотчётен ни гестапо, ни спецслужбам.

Штауффенберг в 1926 году. Фото © Wikipedia

Заговорщики мечтали об убийстве Гитлера. План убийства фюрера и последующего захвата власти был назван "Операция Валькирия" и появился после высадки союзников в Нормандии, когда стало ясно, что поражение в войне неизбежно. Исходный план операции был одобрен самим фюрером как порядок действий с целью предотвращения в стране внутренних беспорядков. На деле же план операции заговорщиков включал в себя убийство Гитлера, арест членов партии и руководящих чинов СС, гестапо и спецслужб, а также передачу власти в руки военных.

Штабным руководителем операции был Штауффенберг, который должен был совершить убийство и возглавить путч. Но реализация операции столкнулась с трудностями — дважды запланированное покушение на жизнь фюрера пришлось отложить, наконец, дату путча перенесли на 20 июля. По плану убийство должно было произойти во время штабного совещания. Заговорщики планировали, что совещание пройдёт в бункере, но в последний момент его перенесли в деревянное строение неподалёку, одно из взрывных устройств не сработало, а оставленный рядом с фюрером чемодан с бомбой в последние секунды перед взрывом по нелепой случайности передвинули подальше от фюрера.

От взрыва погибли четверо, ещё 17 человек получили ранения, но фюрер, защищённый массивным столом, отделался лёгким ранением и контузией. Путч в столице тоже потерпел поражение.К вечеру того же дня Штауффенберг был схвачен и расстрелян. Его жена, беременная пятым ребёнком, была отправлена в концлагерь Равенсбрюк, а дети разбросаны по детдомам, чтобы стереть память о всей семье предателя.

В Германии отношение к Штауффенбергу долгое время было очень неоднозначным: его называли то героем, то предателем.

Авторы Николай Антонов