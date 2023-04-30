Успел уйти: Что говорится в архивах ФБР о бегстве Гитлера в Аргентину Некоторые факты говорят в пользу того, что в 1945-м диктатор спасся и обрёл убежище в одном из аргентинских особняков. Парадокс в том, что "достоверные" пазлы не желают складываться в единую картину. 29 апреля, 23:40 Адольф Гитлер. Обложка © Getty Images / Keystone

Четыре года назад ФБР рассекретило документы о том, как бюро в сентябре 1945-го расследовало дело о бегстве фюрера в Аргентину. То, что считалось достоянием жёлтой прессы, — "чудесное" спасение Гитлера — на самом деле было рабочей версией следствия. Однако на самом деле расследовалось сразу несколько версий его бегства — в Аргентину, Колумбию и острова в Тихом океане.

Отчего умер Гитлер

Согласно официальной версии, Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года — между 15:26 и 15:30. Нижеследующая хроника событий позволяет понять, что его подтолкнуло к такому решению.

22 апреля он признал, что война проиграна. 26 апреля экс-рейхсминистр Альберт Шпеер посоветовал ему остаться в Берлине: "Фюрер должен оставаться на сцене, когда падает занавес". 28 апреля агентство Reuters сообщило о попытке экс-рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера вести переговоры с Британией и США, что было воспринято фюрером как измена. 29 апреля он узнал, что Муссолини и его любовница Клара Петаччи казнены итальянскими партизанами, которые вдоволь поиздевались над их трупами. Именно тогда фюрер решил, что не позволит никому глумиться над его останками. По другой версии, он опасался, что Сталин посадит его в клетку и будет возить его по Москве в качестве живого экспоната. 29 апреля Гитлер раздал последние распоряжения, обручился с Евой Браун, написал завещание.

В это время советские войска находились в 450 метрах от бункера, а залпы артиллерии достигали даже укромных стен "фюрербункера". Тогда же Гитлер предложил Еве Браун покинуть Берлин, но она отказалась. 30 апреля они закрылись в его кабинете и свели счёты с жизнью. Потом приближённые диктатора сожгли трупы и закопали их в саду рейхсканцелярии в одной из воронок, рискуя попасть под удар советской артиллерии.

Тело Адольфа Гитлера. Фото © Getty Images / Hulton-Deutsch Collection/CORBIS

Где хранятся останки Гитлера

13 часов спустя, то есть 1 мая 1945-го в 4:05 по берлинскому времени, Сталину сообщили о смерти фюрера. В этот же день радиостанция Reichssender Hamburg объявила об этом немецкому народу.

Сталин потребовал вещественных доказательств, и после освобождения Берлина останки Гитлера, Евы Браун, а также овчарки Блонди были откопаны и эксгумированы под наблюдением подполковника Фауста Шкаравского. По данным на 2009 год, челюсти Гитлера хранились в архиве ФСБ, а фрагменты черепа Гитлера — в Госархиве.

При этом свидетельство о смерти фюрера вступило в силу только к концу 1956 года. К нему прилагался отчёт на 1500 страницах, плюс 80 страниц с уточнениями криминологов. Самое интересное происходило в промежутке с мая по сентябрь 1945-го, когда за дело взялось ФБР.

Двойники Гитлера

Многие политические преступники из Третьего рейха получили убежище в Аргентине. Можно сказать даже больше: многие ценные кадры, члены НСДАП, пользовались покровительством спецслужб США и благодаря этому избежали советского суда и расстрела. Вернер фон Браун, "личный ракетчик Гитлера", изобретатель ФАУ-2 и ЗРК "Вассерфаль", из которого обстреливались Франция, Бельгия, Голландия и Британия, стал отцом американской космической программы. Даже главный садист Третьего рейха доктор Менгеле избежал правосудия.

В эпоху маккартизма, то есть в конце 40-х – начале 50-х, в США началась негласная "реабилитация нацизма", поскольку на тот момент главным врагом Америки считались коммунисты и СССР. Официально жертвы концлагерей оплакивались, а нацизм проклинался, но неофициально в ЦРУ изучали наработки спецслужб Третьего рейха.

Есть ли этому разумные объяснения? Во-первых, нацистская Германия с подачи Гитлера в течение примерно полугода поставляла в Аргентину золото и валюту, сильно оживив местную экономику. Не исключено, что Гитлер заранее сделал нужные инвестиции в своё спокойное и безопасное будущее. К тому же в Аргентину перебрался экс-эсэсовец Филипп Ситроен, который был с фюрером на короткой ноге. Именно на него вышли агенты ФБР, которым он сообщил, что Адольф Гитлер давно получил паспорт на имя Адольфа Шриттельмайера. К устным показаниям Ситроен приложил фотографию, где он запечатлён с человеком, внешне похожим на фюрера, но без его фирменных усов и чёлочки.

Бывший офицер СС Филипп Ситроен рядом с предполагаемым Гитлером на фото, приложенном к документу ЦРУ. Фото © Wikipedia

В сентябре 1945-го сложилась рабочая версия: 30 апреля, в день своей "гибели", фюрер уехал в город Киль, где в бухте его ждала субмарина, на которой он и переправился в Аргентину. Что касается его останков в саду рейхсканцелярии, то, скорее всего, это были останки двойника. В связи с десятками покушений Гитлер действительно обзавёлся двойниками. Есть версия, что после устроенной войны и геноцида он спокойно жил в Аргентине до 1962 года и мирно скончался в своей постели.

Но сколько в "конторе" ни старались, уточнить данные по гражданину Шриттельмайеру так и не удалось. Агенты ФБР даже побывали на "вилле Гитлера" в Аргентине, но зацепок почти не нашлось. Да, там жил некий богатый немец, но это был не фюрер. Расследование по другим каналам также результата не дало. Пазл не сложился, а спустя некоторое время миру стало не до Гитлера. Дело закрыли.

"Бегство" Адольфа Гитлера

Новая волна интереса в "посмертной" судьбе фюрера началась в 90-х, когда зарубежные историки и антропологи получили доступ к некоторым российским архивам.

В 2009-м археолог Коннектикутского университета Ник Беллантони исследовал фрагменты черепа Гитлера и пришёл к выводу, что по антропологическим данным это скорее женский череп: у костей черепа были тонкие стенки, не характерные для мужчин. Да, Гитлер не был атлантом и был скорее андрогенным, нежели мужественным, но тем не менее. Однако в ответ на это начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров рассказал, что в 1946 году специальная комиссия тщательнейшим образом перепроверила останки и пришла к выводу, что Гитлер — это Гитлер, а Ева Браун — Ева Браун.

В 2017-м останки исследовал французский судмедэксперт Филипп Шарлье, и он сделал заключение, что останки — не подделка, а череп мог истончиться и стать "женским" из-за воздействия температуры. Тогда же в ходе подробного анализа тканей выяснилось, что Гитлер не застрелился, как считалось раньше, а, как и его супруга, выпил яду.





В апреле 2019-го ФБР рассекретило документы, согласно которым сентябрьское расследование 1945-го не довели до ума, поскольку собранные доказательства в пользу "аргентинской версии" сочли недостаточными и недостоверными. Тогда же и был сделан вывод, что с достоверностью в 99,9% фюрер скончался 30 апреля 1945-го.

Авторы Евгений Жуков