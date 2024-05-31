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31 мая, 06:39

Президент Финляндии назвал удары Киева западным оружием по территории России допустимыми

Стубб назвал допустимым использование поставленного ВСУ оружия для атак по РФ

Александр Стубб. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Александр Стубб. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Использование поставленного Украине оружия для ударов по территории России допустимо, если это будет соответствовать международному праву. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Если это будет в соответствии с международным правом, проблем нет", — сказал он в интервью Kyodo.

По мнению финского лидера, начав спецоперацию, Россия как раз якобы нарушила его. Глава государства отметил, что оружие необходимо Украине для "защиты".

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Напомним, ряд стран Запада разрешил Украине использовать поставленное ей оружие для ударов по территории России. В частности, "зелёный свет" тайком дал президент США Джо Байден. По данным Politico, ВСУ смогут применять его лишь вблизи фронта в Харьковской области. А The New York Times пишет со ссылкой на источники, что украинская армия получит по этому поводу специальные инструкции.

Матвей Константинов
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