Президент Финляндии назвал удары Киева западным оружием по территории России допустимыми
Стубб назвал допустимым использование поставленного ВСУ оружия для атак по РФ
Александр Стубб. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi
Использование поставленного Украине оружия для ударов по территории России допустимо, если это будет соответствовать международному праву. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Если это будет в соответствии с международным правом, проблем нет", — сказал он в интервью Kyodo.
По мнению финского лидера, начав спецоперацию, Россия как раз якобы нарушила его. Глава государства отметил, что оружие необходимо Украине для "защиты".
Напомним, ряд стран Запада разрешил Украине использовать поставленное ей оружие для ударов по территории России. В частности, "зелёный свет" тайком дал президент США Джо Байден. По данным Politico, ВСУ смогут применять его лишь вблизи фронта в Харьковской области. А The New York Times пишет со ссылкой на источники, что украинская армия получит по этому поводу специальные инструкции.