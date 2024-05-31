Президент Финляндии назвал удары Киева западным оружием по территории России допустимыми

Использование поставленного Украине оружия для ударов по территории России допустимо, если это будет соответствовать международному праву. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Если это будет в соответствии с международным правом, проблем нет", — сказал он в интервью Kyodo.

По мнению финского лидера, начав спецоперацию, Россия как раз якобы нарушила его. Глава государства отметил, что оружие необходимо Украине для "защиты".