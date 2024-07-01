Генсек НАТО обрушился на Китай с обвинениями в подстрекательстве к конфликту в Европе
Столтенберг обвинил КНР в подстрекательстве к крупнейшему конфликту в Европе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к якобы крупнейшему конфликту в Европе со времён Второй мировой войны. Соответствующее заявление прозвучало в интервью японской газете "Йомиури".
"Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времён Второй мировой войны", — сказал Столтенберг, добавив, что Пекин якобы поставляет РФ самые современные технологии, благодаря которым Россия производит беспилотники и ракеты.
Затем генсек НАТО перешёл к вопросу усиления партнёрства между Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией с целью давления на КНР и "стабилизации" в регионе. При этом Столтенберг заявил, что НАТО не считает Китай противником, но он "бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности".
Ранее Life.ru писал, что в США забили тревогу из-за хитрой тактики Китая по Тайваню. По словам экспертов, Пекин способен установить контроль над островом без непосредственного введения войск. Поднебесной достаточно устроить экономическую блокаду под видом карантина, которая быстро парализует регион.
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