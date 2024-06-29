"Они не будут врагами": Трамп пообещал подружить США с Россией и Китаем
Дональд Трамп пообещал сделать Россию, Китай и КНДР союзниками США
Россия, Китай и Северная Корея перестанут быть врагами Соединённых Штатов, если Белый дом возглавит "умный президент". Об этом заявил кандидат на пост американского лидера от Республиканской партии США Дональд Трамп.
По словам политика, лидеры перечисленных государств попросту не уважают Джо Байдена. Кроме того, они действуют на международной арене гораздо эффективнее действующего президента США.
"Китай, Россия, КНДР — с одной стороны, они для нас враги. А с другой, они не будут врагами, если у нас появится умный президент. Эти страны будут делать прекрасные вещи", — заявил Трамп на выступлении в Вирджинии.
Ранее в Атланте состоялись первые теледебаты Трампа и Байдена. Политики ожидаемо обменялись обвинениями в адрес друг друга и даже позволили себе оскорбления. Большая часть американцев отдала "победу" бывшему президенту, которого зрители сочли убедительнее.
Flickr / Trump White House Archived