"Они не будут врагами": Трамп пообещал подружить США с Россией и Китаем

Россия, Китай и Северная Корея перестанут быть врагами Соединённых Штатов, если Белый дом возглавит "умный президент". Об этом заявил кандидат на пост американского лидера от Республиканской партии США Дональд Трамп.

По словам политика, лидеры перечисленных государств попросту не уважают Джо Байдена. Кроме того, они действуют на международной арене гораздо эффективнее действующего президента США.

"Китай, Россия, КНДР — с одной стороны, они для нас враги. А с другой, они не будут врагами, если у нас появится умный президент. Эти страны будут делать прекрасные вещи", — заявил Трамп на выступлении в Вирджинии.