Пойдут на крайние меры? Политолог предупредил о возможном убийстве Трампа
Политолог Коровин: Демпартия может пойти на убийство Дональда Трампа
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По итогам прошедших в США теледебатов экс-лидер Дональд Трамп произвёл неизгладимое впечатление на зрителей, показав достойное выступление. В разговоре с РИА "ФедералПресс" политолог Валерий Коровин отметил, что бывший глава Белого дома имел бы все шансы на победу в грядущих выборах, если бы те проходили сугубо демократично.
"Если бы в США были полноценные настоящие демократические выборы, какие они пытаются навязать всем за пределами США, то, безусловно, на этих выборах победил бы Дональд Трамп, олицетворяющий позицию американского консервативного большинства, выражающую все самые глубинные американские архетипы и чаяния американских масс", — отметил эксперт.
Нынешнего же главу государства Джо Байдена Коровин назвал "биомеханоидной куклой" без собственного мнения. Безвольность лидера Соединённых Штатов крайне удобна Демократической партии, которая с лёгкостью проворачивает через него любые свои планы, заключил аналитик.
Политолог также высказал опасение, что демократы могут пойти на убийство Дональда Трампа, если почувствуют угрозу своей власти.
Напомним, первые теледебаты кандидатов на пост президента США состоялись вечером 27 июня. По их итогам более убедительным оказался Дональд Трамп, а Байдена сочли "потерянным". По мнению зрителей, победителем теледебатов стал Дональд Трамп: 67% зрителей присудили победу ему, лишь 33% считают, что Байден оказался убедительнее оппонента.