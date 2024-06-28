Пойдут на крайние меры? Политолог предупредил о возможном убийстве Трампа

По итогам прошедших в США теледебатов экс-лидер Дональд Трамп произвёл неизгладимое впечатление на зрителей, показав достойное выступление. В разговоре с РИА "ФедералПресс" политолог Валерий Коровин отметил, что бывший глава Белого дома имел бы все шансы на победу в грядущих выборах, если бы те проходили сугубо демократично.