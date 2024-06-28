Байден и Трамп начали дебаты, не став жать друг другу руки

В США начались первые дебаты между действующим президентом Джо Байденом и бывшим лидером страны Дональдом Трампом. Политики появились в студии, не став жать друг другу руки. При этом они поприветствовали аудиторию.

Начало дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом в США. Видео © CNN

Дебаты проходят в Атланте, штат Джорджия. В студии нет зрителей и репортёров, лишь политики и двое ведущих. У каждого есть минута на ответ, после чего их микрофоны отключают.