Байден и Трамп начали дебаты, не став жать друг другу руки
В США начались первые дебаты между действующим президентом Джо Байденом и бывшим лидером страны Дональдом Трампом. Политики появились в студии, не став жать друг другу руки. При этом они поприветствовали аудиторию.
Начало дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом в США. Видео © CNN
Дебаты проходят в Атланте, штат Джорджия. В студии нет зрителей и репортёров, лишь политики и двое ведущих. У каждого есть минута на ответ, после чего их микрофоны отключают.
Ранее Трамп объяснил, что станет с Америкой, если не сместить Байдена. Бывший президент назвал самой большой проблемой то, что глава Белого дома говорит России, Китаю и КНДР, которые смеются над ним.
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