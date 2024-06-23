Трамп объяснил, что станет с Америкой, если не сместить Байдена

Президент США Джо Байден скоро вовлечёт страну в третью мировую войну. Об этом заявил экс-глава Штатов Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Филадельфии, штат Пенсильвания.

"При жуликоватом Джо Байдене, худшем президенте за всю историю нашей страны, мир объят огнём. Президент утягивает нас в сторону третьей мировой войны. Мы вскоре окажемся в состоянии третьей мировой войны", — пояснил Трамп.

Он призвал как можно скорее убрать Байдена с занимаемого поста. Трамп назвал самой большой проблемой то, что Байден говорит России, Китаю и КНДР, которые смеются над ним.