Трамп объяснил, что станет с Америкой, если не сместить Байдена
Трамп: Байден втянет США в третью мировую войну
Джо Байден. Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Президент США Джо Байден скоро вовлечёт страну в третью мировую войну. Об этом заявил экс-глава Штатов Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Филадельфии, штат Пенсильвания.
"При жуликоватом Джо Байдене, худшем президенте за всю историю нашей страны, мир объят огнём. Президент утягивает нас в сторону третьей мировой войны. Мы вскоре окажемся в состоянии третьей мировой войны", — пояснил Трамп.
Он призвал как можно скорее убрать Байдена с занимаемого поста. Трамп назвал самой большой проблемой то, что Байден говорит России, Китаю и КНДР, которые смеются над ним.
Ранее сообщалось, что большие бизнесмены в США всё чаще выбирают поддерживать Дональда Трампа, разочаровавшись в нынешнем лидере страны Джо Байдене. Это происходит, несмотря на то, что многие предприниматели отошли от Трампа в 2021 году, когда случились беспорядки в Капитолии.