Трамп возвращает поддержку крупных бизнесменов, ушедших к Байдену после штурма Капитолия
WSJ: Крупные бизнесмены США готовы поддержать Трампа, разочаровавшись в Байдене
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Большие бизнесмены в США всё чаще выбирают поддерживать Дональда Трампа, разочаровавшись в нынешнем лидере страны Джо Байдене, пишет The Wall Street Journal. Это происходит, несмотря на то что многие предприниматели отошли от Трампа в 2021 году, когда случились беспорядки в Капитолии.
По информации издания, на этой неделе Трамп встретился с рядом представителей крупного бизнеса, включая руководителей Citigroup и Wells Fargo Джейн Фрейзер и Чарли Шарфа, генерального директора Apple Тима Кука, генерального директора Walmart Дуга Макмиллона. В беседе Трамп обронил, что вполне мог бы понизить корпоративный налог с нынешних 20 до 15 процентов.
Напомним, выборы в США намечены на ноябрь 2024 года: 77-летний Трамп баллотируется от Республиканской партии, а 81-летний Байден — от Демократической.
Ранее Трамп заявил, что планирует положить конец бесконечным пакетам финансовой помощи Украине, которая требует от Вашингтона всё больше и больше денег. По словам политика, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом оказалась на крючке у величайшего торговца — Владимира Зеленского. После каждого визита в США он покидает страну с 60 миллиардами долларов, возмутился экс-глава Белого дома.