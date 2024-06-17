Трамп возвращает поддержку крупных бизнесменов, ушедших к Байдену после штурма Капитолия

Большие бизнесмены в США всё чаще выбирают поддерживать Дональда Трампа, разочаровавшись в нынешнем лидере страны Джо Байдене, пишет The Wall Street Journal. Это происходит, несмотря на то что многие предприниматели отошли от Трампа в 2021 году, когда случились беспорядки в Капитолии.

По информации издания, на этой неделе Трамп встретился с рядом представителей крупного бизнеса, включая руководителей Citigroup и Wells Fargo Джейн Фрейзер и Чарли Шарфа, генерального директора Apple Тима Кука, генерального директора Walmart Дуга Макмиллона. В беседе Трамп обронил, что вполне мог бы понизить корпоративный налог с нынешних 20 до 15 процентов.

Напомним, выборы в США намечены на ноябрь 2024 года: 77-летний Трамп баллотируется от Республиканской партии, а 81-летний Байден — от Демократической.