Без зрителей и подсказок: Стали известны жёсткие правила первых дебатов Байдена и Трампа
Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа впервые за полвека пройдут без зрителей
Намеченные на 27 июня предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа пройдут в студии без зрителей. Каждый из них получит ручку, блокнот и бутылку воды, а вот заранее записанные заметки и реквизит — под запретом, сообщил телеканал CNN, который и организует встречу политиков.
Микрофоны действующего главы государства и его предшественника будут включаться по очереди, чтобы избежать сиюминутных дискуссий. 90-минутные дебаты разобьют на три промежутка благодаря двум рекламным паузам. Во время перерывов кандидатам нельзя совещаться с членами своей предвыборной кампании. И Байден, и Трамп дали согласие на озвученные условия.
В CNN напомнили, что с 1976 года теледебаты между претендентами на президентское кресло проводились в присутствии массовки. Этот случай станет первым исключением за почти полвека.
В преддверии первых дебатов Дональд Трамп позволил себе несколько колкостей в адрес Джо Байдена. Так, он потребовал от конкурента сдать тесты на наркотики перед выходом в эфир, а также исключил сидячий формат диалога.
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