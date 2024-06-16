Без зрителей и подсказок: Стали известны жёсткие правила первых дебатов Байдена и Трампа

Намеченные на 27 июня предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа пройдут в студии без зрителей. Каждый из них получит ручку, блокнот и бутылку воды, а вот заранее записанные заметки и реквизит — под запретом, сообщил телеканал CNN, который и организует встречу политиков.

Микрофоны действующего главы государства и его предшественника будут включаться по очереди, чтобы избежать сиюминутных дискуссий. 90-минутные дебаты разобьют на три промежутка благодаря двум рекламным паузам. Во время перерывов кандидатам нельзя совещаться с членами своей предвыборной кампании. И Байден, и Трамп дали согласие на озвученные условия.