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22 мая, 05:06

Маск согласился стать рефери дебатов между Байденом и Трампом

Маск готов стать ведущим дебатов Байдена и Трампа с участием Кеннеди-младшего

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Илон Маск готов провести предвыборные дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом, также в мероприятии запланировано участие третьего кандидата — Роберта Кеннеди – младшего. О своём согласии американский инженер и предприниматель сообщил в соцсети Х.

"Конечно", — написал он в комментарии к посту Кеннеди, где тот спрашивал, будет ли Маск ведущим этих дебатов.

Накануне Маск выступил за то, чтобы Кеннеди-младший также принял участие в дебатах. Согласно опросу Harvard CAPS и Harris, 71% американских избирателей хотят видеть на дебатах независимых кандидатов.

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Ранее Life.ru писал, что кандидаты в президенты США — действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп — готовы к двум раундам предвыборных теледебатов, первый из которых состоится 27 июня. Первоначально сообщалось, что других кандидатов и зрителей по желанию Байдена в студии не будет. Выборы президента США пройдут в ноябре.

Лариса Сафронова
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