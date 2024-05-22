Маск согласился стать рефери дебатов между Байденом и Трампом

Илон Маск готов провести предвыборные дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом, также в мероприятии запланировано участие третьего кандидата — Роберта Кеннеди – младшего. О своём согласии американский инженер и предприниматель сообщил в соцсети Х.

"Конечно", — написал он в комментарии к посту Кеннеди, где тот спрашивал, будет ли Маск ведущим этих дебатов.

Накануне Маск выступил за то, чтобы Кеннеди-младший также принял участие в дебатах. Согласно опросу Harvard CAPS и Harris, 71% американских избирателей хотят видеть на дебатах независимых кандидатов.