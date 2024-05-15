Названа дата первых дебатов Байдена и Трампа

Кандидаты в президенты США действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп сообщили о готовности к двум раундам предвыборных теледебатов, первый из которых состоится 27 июня. При этом других кандидатов и зрителей по желанию Байдена в студии не будет.

"Я получил и принял приглашение от CNN поучаствовать в дебатах 27 июня. Слово за тобой, Дональд. Как ты сказал: где угодно, в любое время, в любом месте", — написал Байден в соцсети X, позже добавив, что вторые дебаты будут организованы телеканалом ABC 10 сентября.

Трамп заявил, что готов дебатировать с "вороватым Джо" в обе предложенные даты — в июне и сентябре.

"Я бы настоятельно рекомендовал более двух дебатов и для большей зрелищности очень широкую аудиторию, хотя Байден, вероятно, боится толп", — отреагировал экс-президент в своей соцсети Truth Social.