Названа дата первых дебатов Байдена и Трампа
Байден и Трамп готовы провести теледебаты на CNN 27 июня
Кандидаты в президенты США действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп сообщили о готовности к двум раундам предвыборных теледебатов, первый из которых состоится 27 июня. При этом других кандидатов и зрителей по желанию Байдена в студии не будет.
"Я получил и принял приглашение от CNN поучаствовать в дебатах 27 июня. Слово за тобой, Дональд. Как ты сказал: где угодно, в любое время, в любом месте", — написал Байден в соцсети X, позже добавив, что вторые дебаты будут организованы телеканалом ABC 10 сентября.
Трамп заявил, что готов дебатировать с "вороватым Джо" в обе предложенные даты — в июне и сентябре.
"Я бы настоятельно рекомендовал более двух дебатов и для большей зрелищности очень широкую аудиторию, хотя Байден, вероятно, боится толп", — отреагировал экс-президент в своей соцсети Truth Social.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США не переживут ещё четырёх лет правления Джо Байдена. Бывший глава Белого дома не преминул назвать нынешнего американского лидера некомпетентным и коррумпированным. Это, однако, не самые жёсткие эпитеты, выданные Трампом в сторону Байдена. Он также называл действующего президента шефом гестапо, подразумевая его администрацию. Выборы лидера США пройдут в ноябре.
Shutterstock / FOTODOM