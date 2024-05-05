Трамп объявил Байдена шефом гестапо

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил администрацию нынешнего президента США гестапо, а Джо Байдена — его шефом. Сравнение с Третьим рейхом от него прозвучало на закрытом мероприятии в субботу. Его слова приводит телекомпания NBC.

"Эти люди управляют гестаповской администрацией", — заметил Трамп во время речи о судебных разбирательствах против действующего американского лидера.