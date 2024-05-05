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5 мая, 05:46

Трамп объявил Байдена шефом гестапо

Трамп: Джо Байден и его приспешники управляют гестаповской администрацией

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил администрацию нынешнего президента США гестапо, а Джо Байдена — его шефом. Сравнение с Третьим рейхом от него прозвучало на закрытом мероприятии в субботу. Его слова приводит телекомпания NBC.

"Эти люди управляют гестаповской администрацией", — заметил Трамп во время речи о судебных разбирательствах против действующего американского лидера.

Экс-президент США также заявлял, что Джо Байден насквозь пронизан коррупционной деятельностью, что сделало его правление самым коррумпированным в истории страны.

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В начале ноября этого года в США пройдут выборы президента, поэтому следует ожидать, что оба основных претендента будут стараться всячески критиковать друг друга, чтобы привлечь на свою сторону больше избирателей. Действующий лидер Америки даже заявлял о готовности провести дебаты с первым кандидатом на его пост. Камнем преткновения между ними станет конфликт на Украине, в который Штаты вкладывают баснословные средства. Байден является ярым сторонником продолжения войны, однако Трамп чаще говорит о том, что способен за сутки положить конец всем спорам между Россией, Украиной и Западом. Ранее экс-глава Белого дома подготовил подробный план по завершению украинского кризиса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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