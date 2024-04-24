СМИ узнали о тайных планах секретной службы США насчёт Трампа
ABC News: Секретная служба США планирует защищать Трампа в случае его ареста
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Секретная служба Соединённых Штатов, которая обеспечивает безопасность государственных должностных лиц высшего ранга как действующих, так и бывших приступила к планированию организации охраны бывшего президента страны Дональда Трампа. Такие меры нужны на случай того, что политика посадят в тюрьму, передаёт телеканал ABC News, ссылаясь на источники.
"Секретная служба США провела встречи и начала планировать действия, если бывший президент Дональд Трамп будет обвинён, <...> а судья <...> решит отправить его в краткосрочное тюремное заключение", — сказано в материале.
Телеканал уточняет, что сотрудники службы не могут знать сейчас, какой приговор вынесет для Трампа суд, поэтому заранее готовятся к разным сценариям.
Дональд Трамп — частый гость в американских залах суда. Ранее Life.ru рассказывал о том, как политика обязали выплачивать сумму свыше 80 миллионов долларов писательнице Джин Кэрролл в рамках дела о домогательствах. А вскоре после этого появились сообщения о том, что миллиардер проиграл ещё одно дело, был признан виновным в мошенничестве с налогами и должен выплатить ещё 355 миллионов долларов. Только за март предприниматель потратил около 4,9 млн долларов на расходы, связанные с судебными тяжбами, сейчас, по заявлениям представителей американской прессы, у него осталось 6,8 млн, и если так пойдёт и дальше, то ему могут потребоваться новые источники финансирования.