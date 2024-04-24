СМИ узнали о тайных планах секретной службы США насчёт Трампа

Секретная служба Соединённых Штатов, которая обеспечивает безопасность государственных должностных лиц высшего ранга как действующих, так и бывших приступила к планированию организации охраны бывшего президента страны Дональда Трампа. Такие меры нужны на случай того, что политика посадят в тюрьму, передаёт телеканал ABC News, ссылаясь на источники.

"Секретная служба США провела встречи и начала планировать действия, если бывший президент Дональд Трамп будет обвинён, <...> а судья <...> решит отправить его в краткосрочное тюремное заключение", — сказано в материале.