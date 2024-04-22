Трампу может не хватить денег на адвокатов после судов в марте

Вновь претендующий на пост президента Соединённых Штатов миллиардер Дональд Трамп потратил на судебные издержки в марте текущего года 4,9 миллиона долларов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные из отчётов о финансировании его предвыборной кампании, 45-й американский лидер теперь может столкнуться с нехваткой средств на адвокатов.

По данным издания, предприниматель оплачивает свои юридические услуги в судах с помощью принимающего пожертвования комитета политических действий Save America, который с января прошлого года потратил на судебные издержки более 62 миллионов долларов. Теперь, как сообщают журналисты, на счетах бизнесмена осталось 6,8 миллиона долларов, что может вынудить его начать искать новые источники финансирования, в том числе он может задействовать своё состояние.