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22 апреля, 00:20

Трампу может не хватить денег на адвокатов после судов в марте

Bloomberg: В марте Трамп потратил почти $5 млн на суды, у него осталось $6,8 млн

Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Вновь претендующий на пост президента Соединённых Штатов миллиардер Дональд Трамп потратил на судебные издержки в марте текущего года 4,9 миллиона долларов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные из отчётов о финансировании его предвыборной кампании, 45-й американский лидер теперь может столкнуться с нехваткой средств на адвокатов.

По данным издания, предприниматель оплачивает свои юридические услуги в судах с помощью принимающего пожертвования комитета политических действий Save America, который с января прошлого года потратил на судебные издержки более 62 миллионов долларов. Теперь, как сообщают журналисты, на счетах бизнесмена осталось 6,8 миллиона долларов, что может вынудить его начать искать новые источники финансирования, в том числе он может задействовать своё состояние.

Трамп выплатил $91,6 млн по скандальному делу писательницы Кэрролл
Трамп выплатил $91,6 млн по скандальному делу писательницы Кэрролл

Ранее Life.ru писал, что Трампа обязали выплатить более 80 миллионов долларов по делу о домогательствах, связанному с иском в отношении миллиардера писательницы Джин Кэрролл. Через пару недель после этого стало известно о ещё одном проигрыше миллиардера в американском суде. Сообщалось, что его признали виновным по делу о налоговом мошенничестве и обязали выплатить 355 миллионов долларов.

Алексей Соловьёв
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