Регион

Уведомления отключены

9 марта, 03:12

Трамп выплатил $91,6 млн по скандальному делу писательницы Кэрролл

Суд Нью-Йорка: Трамп заплатил $91,6 млн в виде залога по иску писательницы Кэрролл

Бывший президент США Дональд Трамп внёс залог в размере 91,6 миллиона долларов по делу о клевете против писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Информация следует из документов окружного суда города Нью-Йорка.

Уведомление о залоге и апелляции Трампа было направлено в пятницу в федеральный суд Нью-Йорка. Выплата до вынесения финального решения по делу была необходима, чтобы показать серьёзность намерений стороны, опротестовывающей решение. В случае если бывший президент США сможет доказать правоту, выплаченный залог ему вернут в полном объёме.

Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа по делу об уголовном иммунитете
Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа по делу об уголовном иммунитете

Зато недавно Трамп добился в суде разрешения участвовать в первичных президентских выборах (праймериз) в Колорадо. Таким образом, инстанция отменила запрет, который был введён Верховным судом этого штата.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров