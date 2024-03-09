Трамп выплатил $91,6 млн по скандальному делу писательницы Кэрролл

Бывший президент США Дональд Трамп внёс залог в размере 91,6 миллиона долларов по делу о клевете против писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Информация следует из документов окружного суда города Нью-Йорка.

Уведомление о залоге и апелляции Трампа было направлено в пятницу в федеральный суд Нью-Йорка. Выплата до вынесения финального решения по делу была необходима, чтобы показать серьёзность намерений стороны, опротестовывающей решение. В случае если бывший президент США сможет доказать правоту, выплаченный залог ему вернут в полном объёме.