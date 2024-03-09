Трамп выплатил $91,6 млн по скандальному делу писательницы Кэрролл
Суд Нью-Йорка: Трамп заплатил $91,6 млн в виде залога по иску писательницы Кэрролл
Бывший президент США Дональд Трамп внёс залог в размере 91,6 миллиона долларов по делу о клевете против писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Информация следует из документов окружного суда города Нью-Йорка.
Уведомление о залоге и апелляции Трампа было направлено в пятницу в федеральный суд Нью-Йорка. Выплата до вынесения финального решения по делу была необходима, чтобы показать серьёзность намерений стороны, опротестовывающей решение. В случае если бывший президент США сможет доказать правоту, выплаченный залог ему вернут в полном объёме.
Зато недавно Трамп добился в суде разрешения участвовать в первичных президентских выборах (праймериз) в Колорадо. Таким образом, инстанция отменила запрет, который был введён Верховным судом этого штата.
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