Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа по делу об уголовном иммунитете
Вопрос об иммунитете Дональда Трампа от уголовного преследования будет пересмотрен Верховным судом США. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.
Слушания пройдут по ускоренной программе. Судебный процесс запланирован на конец апреля.
Напомним, Апелляционный суд в округе Колумбия постановил, что у экс-президента США нет иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия и попытках сохранить власть, несмотря на поражение на выборах. Трамп посчитал такое решение беспрецедентным и неприемлемым отступлением от принятых апелляционных процедур и обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть вопрос.
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