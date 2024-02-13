Трамп требует вернуть ему иммунитет в деле о штурме Капитолия

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал отменить постановление суда округа Колумбия об отсутствии у него иммунитета в деле о штурме Капитолия в 2021 году. Соответствующее требование он адресовал Верховному суду США.

В опубликованных документах говорится, что решение окружных служителей Фемиды является беспрецедентным и неприемлемым отступлением от принятых апелляционных процедур.

"[Верховный суд должен] позволить рассмотреть заявление президента Трампа о наличии у него иммунитета", — сказано в обращении.