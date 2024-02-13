Трамп требует вернуть ему иммунитет в деле о штурме Капитолия
Трамп призвал Верховный суд США вернуть ему иммунитет в деле о штурме Капитолия
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Обложка © Flickr / Trump White House Archived
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал отменить постановление суда округа Колумбия об отсутствии у него иммунитета в деле о штурме Капитолия в 2021 году. Соответствующее требование он адресовал Верховному суду США.
В опубликованных документах говорится, что решение окружных служителей Фемиды является беспрецедентным и неприемлемым отступлением от принятых апелляционных процедур.
"[Верховный суд должен] позволить рассмотреть заявление президента Трампа о наличии у него иммунитета", — сказано в обращении.
Напомним, что сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия 6 января 2021 года в знак несогласия с итогами президентских выборов. Жертвами инцидента, разбирательства по которому идут до сих пор, стали четыре человека.