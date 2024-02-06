Суд отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия

Апелляционный суд в округе Колумбия постановил, что у экс-президента США Дональда Трампа нет иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия в 2021 году.

"В рамках данного уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его", — говорится в постановлении суда.