Суд отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия
Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Joe Raedle
Апелляционный суд в округе Колумбия постановил, что у экс-президента США Дональда Трампа нет иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия в 2021 году.
"В рамках данного уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его", — говорится в постановлении суда.
Напомним, что протестная акция, в ходе которой сторонниками Трампа был инициирован штурм Капитолия, произошла в январе 2021 года. Тогда в результате штурма погибло несколько человек, а двое американских полицейских решили свести счёты с жизнью. Уголовное дело о штурме продолжают рассматривать. Разбирательства же по существу в рамках рассмотрения дела экс-президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия начнутся 4 марта 2024 года.