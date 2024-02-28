Трамп побеждает на праймериз ещё в одном штате
CNN: Трамп лидирует на праймериз в Мичигане после обработки 50% бюллетеней
Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock
Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в штате Мичиган после обработки 50% бюллетеней. Предварительные результаты приводят CNN и Fox News.
На данный момент Трамп получает более 67% голосов избирателей, а его соперница, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, — только 27,2%. Несмотря на огромный разрыв, она отказалась выйти из предвыборной гонки и решила продолжить борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США в случае его победы на выборах ожидает самая грандиозная за всю их историю депортация мигрантов. По его словам, эти люди убивают американцев и саму страну.