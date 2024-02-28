Трамп побеждает на праймериз ещё в одном штате

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в штате Мичиган после обработки 50% бюллетеней. Предварительные результаты приводят CNN и Fox News.

На данный момент Трамп получает более 67% голосов избирателей, а его соперница, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, — только 27,2%. Несмотря на огромный разрыв, она отказалась выйти из предвыборной гонки и решила продолжить борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.