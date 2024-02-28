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28 февраля, 05:06

Трамп побеждает на праймериз ещё в одном штате

CNN: Трамп лидирует на праймериз в Мичигане после обработки 50% бюллетеней

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в штате Мичиган после обработки 50% бюллетеней. Предварительные результаты приводят CNN и Fox News.

На данный момент Трамп получает более 67% голосов избирателей, а его соперница, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, — только 27,2%. Несмотря на огромный разрыв, она отказалась выйти из предвыборной гонки и решила продолжить борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Хейли поздравила Трампа с победой в Южной Каролине, но не хочет сдаваться
Хейли поздравила Трампа с победой в Южной Каролине, но не хочет сдаваться

Ранее Дональд Трамп заявил, что США в случае его победы на выборах ожидает самая грандиозная за всю их историю депортация мигрантов. По его словам, эти люди убивают американцев и саму страну.

Андрей Бражников
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