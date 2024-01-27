Трампа обязали выплатить более 80 миллионов долларов по делу о домогательствах

В Нью-Йорке суд присяжных вынес решение в отношении экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по иску писательницы Джин Кэрролл, обвинявшей его в домогательствах и клевете. Как передаёт CNN, теперь миллиардер должен будет выплатить более 80 миллионов долларов компенсации.

"Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесённый ущерб", — сообщил телеканал.