Трампа обязали выплатить более 80 миллионов долларов по делу о домогательствах
CNN: Суд обязал Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Кэрролл
В Нью-Йорке суд присяжных вынес решение в отношении экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по иску писательницы Джин Кэрролл, обвинявшей его в домогательствах и клевете. Как передаёт CNN, теперь миллиардер должен будет выплатить более 80 миллионов долларов компенсации.
"Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесённый ущерб", — сообщил телеканал.
Журналисты также подчеркнули, что сам "виновник торжества" не присутствовал в суде во время оглашения приговора. По данным телеканала, бывший хозяин Белого дома покинул заседание около 16:00 по местному времени (00:00 27 января мск).
Напомним, журналистка и писательница Элизабет Джин Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её в 1990-е. Женщина заявила, что встретила Трампа в универмаге в Нью-Йорке и он заманил её в примерочную отдела нижнего белья якобы для выбора подарка девушке, а потом изнасиловал. Присяжные посчитали, что миллиардер прикасался к Кэрролл против её согласия и оклеветал писательницу, когда опровергал заявления пострадавшей по этому делу, однако обвинения журналистки в изнасиловании были отвергнуты. Экс-президент назвал решение суда охотой на ведьм и подал встречный иск на Кэрролл.
Flickr / Trump White House Archive