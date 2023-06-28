Трамп подал встречный иск на журналистку Кэрролл, обвинившую его в изнасиловании
Дональд Трамп подал в суд встречный иск в отношении писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила бывшего президента США в изнасиловании и клевете. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Экс-глава Белого дома заявил о нанесении вреда его репутации из-за обвинений со стороны журналистки даже несмотря на то, что жюри присяжных признало его виновным в попытке изнасилования.
Возможность встречного иска у Трампа возникла после того, как Кэрролл разрешили дополнить обвинения в сторону политика. Поводом стали оскорбления со стороны экс-президента, назвавшего писательницу "сумасшедшей", её доводы — "фальшивкой" и "выдумкой", а иск — "подстроенной сделкой". Разбирательство по этому делу пройдёт в январе 2024 года. Кэрролл требует от Трампа компенсацию ущерба в размере десяти миллионов долларов.
Напомним, журналистка и писательница Джин Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её в 1990-е. Кэрролл заявила, что встретила Трампа в универмаге в Нью-Йорке. По словам женщины, Трамп заманил её в примерочную отдела нижнего белья якобы для выбора подарка девушке и изнасиловал.
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