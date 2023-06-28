Регион

Уведомления отключены

28 июня, 03:04

Трамп подал встречный иск на журналистку Кэрролл, обвинившую его в изнасиловании

Дональд Трамп подал в суд встречный иск в отношении писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила бывшего президента США в изнасиловании и клевете. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Экс-глава Белого дома заявил о нанесении вреда его репутации из-за обвинений со стороны журналистки даже несмотря на то, что жюри присяжных признало его виновным в попытке изнасилования.

Американская мечта: Как суд Нью-Йорка попросил с Трампа $5 млн за домогательства

Американская мечта: Как суд Нью-Йорка попросил с Трампа $5 млн за домогательства

Возможность встречного иска у Трампа возникла после того, как Кэрролл разрешили дополнить обвинения в сторону политика. Поводом стали оскорбления со стороны экс-президента, назвавшего писательницу "сумасшедшей", её доводы — "фальшивкой" и "выдумкой", а иск — "подстроенной сделкой". Разбирательство по этому делу пройдёт в январе 2024 года. Кэрролл требует от Трампа компенсацию ущерба в размере десяти миллионов долларов.

Напомним, журналистка и писательница Джин Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её в 1990-е. Кэрролл заявила, что встретила Трампа в универмаге в Нью-Йорке. По словам женщины, Трамп заманил её в примерочную отдела нижнего белья якобы для выбора подарка девушке и изнасиловал.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров