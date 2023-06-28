Трамп подал встречный иск на журналистку Кэрролл, обвинившую его в изнасиловании

Дональд Трамп подал в суд встречный иск в отношении писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила бывшего президента США в изнасиловании и клевете. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Экс-глава Белого дома заявил о нанесении вреда его репутации из-за обвинений со стороны журналистки даже несмотря на то, что жюри присяжных признало его виновным в попытке изнасилования.

Возможность встречного иска у Трампа возникла после того, как Кэрролл разрешили дополнить обвинения в сторону политика. Поводом стали оскорбления со стороны экс-президента, назвавшего писательницу "сумасшедшей", её доводы — "фальшивкой" и "выдумкой", а иск — "подстроенной сделкой". Разбирательство по этому делу пройдёт в январе 2024 года. Кэрролл требует от Трампа компенсацию ущерба в размере десяти миллионов долларов.