Умер мужчина, пытавшийся покончить с собой у суда, где рассматривают дело Трампа

Американец, который накануне пытался совершить суицид перед зданием суда на Манхэттене, где в это время шёл процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом, умер в больнице. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию.

По данным издания, погибший 37-летний активист Макс Аззарелло из Флориды был безработным и числился в списке склонных к суициду. Ранее он также привлекался к ответственности, в том числе за нарушение общественного порядка и порчу имущества.