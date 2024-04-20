Умер мужчина, пытавшийся покончить с собой у суда, где рассматривают дело Трампа
Погибший активист Макс Аззарелло. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / МaxAzzarello
Американец, который накануне пытался совершить суицид перед зданием суда на Манхэттене, где в это время шёл процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом, умер в больнице. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию.
По данным издания, погибший 37-летний активист Макс Аззарелло из Флориды был безработным и числился в списке склонных к суициду. Ранее он также привлекался к ответственности, в том числе за нарушение общественного порядка и порчу имущества.
Напомним, накануне днём мужчина пытался покончить с собой у здания суда в Нью-Йорке. В это время там проходило заседание по делу против Трампа о фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам. Прежде чем покончить с собой, активист разбрасывал возле суда листовки с антиправительственными теориями заговора и критикой Нью-Йоркского университета.