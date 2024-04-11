Задержанный при штурме экс-вице-президент Эквадора Глас пытался совершить суицид

Арестованный в результате штурма Посольства Мексики в Кито экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас пытался свести счёты с жизнью, заявил в соцсети X бывший глава государства Рафаэль Корреа. По словам политика, сейчас задержанный объявил голодовку.

"Экстренная медицинская ситуация была попыткой самоубийства. Он ничего не ест" — написал экс-президент.