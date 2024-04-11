Задержанный при штурме экс-вице-президент Эквадора Глас пытался совершить суицид
Экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас. Обложка © ТАСС / IMAGO / Jimmy Negrete
Арестованный в результате штурма Посольства Мексики в Кито экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас пытался свести счёты с жизнью, заявил в соцсети X бывший глава государства Рафаэль Корреа. По словам политика, сейчас задержанный объявил голодовку.
"Экстренная медицинская ситуация была попыткой самоубийства. Он ничего не ест" — написал экс-президент.
Корреа возложил ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Гласа на нынешнего президента страны Даниэля Нобоа. Политик уверен, что действующий эквадорский лидер совершил настоящее преступление.
Напомним, что полиция арестовала Гласа в ночь на 6 апреля. В ответ Мексика объявила о разрыве дипотношений с Эквадором. По данным МИД республики, атака на диппредставительство была необходима из-за риска побега экс-вице-президента.