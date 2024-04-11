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10 апреля, 22:01

Задержанный при штурме экс-вице-президент Эквадора Глас пытался совершить суицид

Экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас. Обложка © ТАСС / IMAGO / Jimmy Negrete

Экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас. Обложка © ТАСС / IMAGO / Jimmy Negrete

Арестованный в результате штурма Посольства Мексики в Кито экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас пытался свести счёты с жизнью, заявил в соцсети X бывший глава государства Рафаэль Корреа. По словам политика, сейчас задержанный объявил голодовку.

"Экстренная медицинская ситуация была попыткой самоубийства. Он ничего не ест" — написал экс-президент.

Корреа возложил ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Гласа на нынешнего президента страны Даниэля Нобоа. Политик уверен, что действующий эквадорский лидер совершил настоящее преступление.

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Напомним, что полиция арестовала Гласа в ночь на 6 апреля. В ответ Мексика объявила о разрыве дипотношений с Эквадором. По данным МИД республики, атака на диппредставительство была необходима из-за риска побега экс-вице-президента.

Илья Пушкарев
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