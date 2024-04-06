Мексика разорвала дипотношения с Эквадором после штурма посольства

Такое решение было принято после того, как эквадорские полицейские силой проникли в мексиканское посольство и взяли под стражу бывшего вице-президента Эквадора, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за преследований, с которыми столкнулся. Андрес Мануэль Лопес Обрадор счёл это вопиющим нарушением международного права и суверенитета своей страны. Кроме того, по словам министра Барсены, в ходе штурма ряд мексиканских дипломатов получили ранения и травмы.