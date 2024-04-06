Мексика разорвала дипотношения с Эквадором после штурма посольства
Мексика намерена разорвать дипломатические отношения с Эквадором. Соответствующее поручение президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал министру иностранных дел республики Алисии Барсене.
"Я поручил главе МИД... объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором", — написал политик на своей странице в соцсети Х.
Такое решение было принято после того, как эквадорские полицейские силой проникли в мексиканское посольство и взяли под стражу бывшего вице-президента Эквадора, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за преследований, с которыми столкнулся. Андрес Мануэль Лопес Обрадор счёл это вопиющим нарушением международного права и суверенитета своей страны. Кроме того, по словам министра Барсены, в ходе штурма ряд мексиканских дипломатов получили ранения и травмы.
Штурм мексиканского посольства в Эквадоре. Видео X / Luis Aníbal Rincón Arguello
Ранее стало известно, что Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России. Напомним, Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада и без РФ. Темой обсуждения станет так называемая формула мира Зеленского. В Кремле заявили, что будут следить за этой встречей, а в МИД РФ отметили, что она поможет осознать тупиковость украинского мирного плана.