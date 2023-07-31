Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России
Лопес Обрадор: Мексика не будет участвовать в переговорах по Украине без России
Мехико внесёт вклад в инициативы по урегулированию украинского конфликта и поможет в поиске точек сближения лишь при участии в этом процессе и Москвы, и Киева. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Если Россия и Украина согласятся на поиск решения по достижению мира, мы будем принимать участие. Если конфликтующие стороны договорятся и созовут [переговоры] с этой целью", — отметил он.
Президент Мексики также подчеркнул, что не хочет, чтобы продолжающиеся боевые действия стали обыденностью.
Ранее Лайф писал, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада и без России. Позже в офисе лидера Незалежной Владимира Зеленского подтвердили, что в Саудовской Аравии состоится встреча советников лидеров государств. Темой для обсуждения станет так называемая украинская формула мира. В Кремле заявили, что будут следить за этой встречей. А в МИД РФ отметили, что она поможет осознать тупиковость так называемого мирного плана Зеленского.
Getty Images / Leonardo Montecillo / Agencia Press South