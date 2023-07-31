Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

Мехико внесёт вклад в инициативы по урегулированию украинского конфликта и поможет в поиске точек сближения лишь при участии в этом процессе и Москвы, и Киева. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Если Россия и Украина согласятся на поиск решения по достижению мира, мы будем принимать участие. Если конфликтующие стороны договорятся и созовут [переговоры] с этой целью", — отметил он.