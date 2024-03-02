Кандидат в президенты Мексики скрепила предвыборные обещания клятвой на крови
Сочитль Гальвес ведёт очень эксцентричную предвыборную кампанию. Фото © t.me / XochitlGalvezMexico
Кандидат в президенты Мексики Сочитль Гальвес с помощью клятвы на крови скрепила своё обещание снизить пенсионный возраст до 60 лет. Это произошло в ходе предвыборного митинга на стадионе имени Серхио Чавеса в Ирапуато (штат Гуанахуато).
Яркая представительница правоцентристского альянса "Сила и сердце за Мексику" произнесла клятву в присутствии нотариуса, подписала документ, а поверх подписи поставила кровавый отпечаток указательного пальца.
Тот самый документ, который Гальвес подписала своей кровью. Фото © t.me / XochitlGalvezMexico
"Эти обещания скреплены моей кровью, это самое ценное, что у меня есть", — заявила Гальвес под возгласы возбуждённой публики.
Напомним, что президентские выборы в Мексике состоятся эти летом. Фаворитов гонки всего двое, и оба — женщины. Эпатажному сенатору Сочитль Гальвес противостоит кандидат от правящего левоцентристского Движения национального возрождения (МОРЕНА) Клаудия Шейнбаум. А вот действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор баллотироваться не будет — повторное переизбрание не предусмотрено конституцией страны.