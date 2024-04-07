В МИД Эквадора оправдались за штурм Посольства Мексики

Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфелд объяснила, почему полиция страны пошла на штурм Посольства Мексики в Кито. На территории диппредставительства укрывался разыскиваемый бывший вице-президент республики Хорхе Глас, который мог сбежать.

Напомним, что незадолго до ареста политик попросил у мексиканского посольства убежища. После этого силовики проникли на территорию диппредставительства и задержали Гласа. В Мехико произошедшее расценили как нарушение международного права, разорвав дипотношения с Эквадором. Так же поступили и власти Никарагуа.