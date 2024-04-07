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7 апреля, 01:56

В МИД Эквадора оправдались за штурм Посольства Мексики

МИД Эквадора: К штурму Посольства Мексики привёл риск побега экс-зампрезидента

Арест бывшего вице-премьера Эквадора Хорхе Гласа у Посольства Мексики. Обложка © ТАСС / EPA / JOSE JACOME

Арест бывшего вице-премьера Эквадора Хорхе Гласа у Посольства Мексики. Обложка © ТАСС / EPA / JOSE JACOME

Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфелд объяснила, почему полиция страны пошла на штурм Посольства Мексики в Кито. На территории диппредставительства укрывался разыскиваемый бывший вице-президент республики Хорхе Глас, который мог сбежать.

"Существовал реальный риск бегства гражданина, разыскиваемого органами правосудия", — растолковала министр на конференции.

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Напомним, что незадолго до ареста политик попросил у мексиканского посольства убежища. После этого силовики проникли на территорию диппредставительства и задержали Гласа. В Мехико произошедшее расценили как нарушение международного права, разорвав дипотношения с Эквадором. Так же поступили и власти Никарагуа.

Илья Пушкарев
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