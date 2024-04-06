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6 апреля, 19:51

Власти Никарагуа заявили о разрыве дипломатических отношений с Эквадором

Руководство Никарагуа вслед за Мексикой тоже решило разорвать дипломатические отношения с Эквадором. Поводом стал штурм мексиканского посольства в Кито для ареста вице-президента Хорхе Гласа, который находился там в статусе беженца. Об этом говорится в заявлении правительства центральноамериканской республики.

"Учитывая достойные осуждения действий, совершённые в Кито силами, которые должны защищать порядок и безопасность эквадорских граждан и их жизни, мы заявляем о нашем суверенном решении разорвать все дипломатические отношения с Правительством Эквадора", — говорится в сообщении.

При этом власти Никарагуа выразили уважение народу Эквадора, обозначив, что люди живут "во времена немыслимой жестокости".

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Напомним, Мексика заявила о разрыве дипломатических отношений с Эквадором утром 6 апреля. Всё произошло после того, как эквадорские полицейские силой проникли в мексиканское посольство и взяли под стражу бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который пребывал в статусе беженца. Как заявила глава МИД Мексики, во время штурма правительства пострадали мексиканские дипломаты.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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