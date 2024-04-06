Власти Никарагуа заявили о разрыве дипломатических отношений с Эквадором

Руководство Никарагуа вслед за Мексикой тоже решило разорвать дипломатические отношения с Эквадором. Поводом стал штурм мексиканского посольства в Кито для ареста вице-президента Хорхе Гласа, который находился там в статусе беженца. Об этом говорится в заявлении правительства центральноамериканской республики.

"Учитывая достойные осуждения действий, совершённые в Кито силами, которые должны защищать порядок и безопасность эквадорских граждан и их жизни, мы заявляем о нашем суверенном решении разорвать все дипломатические отношения с Правительством Эквадора", — говорится в сообщении.

При этом власти Никарагуа выразили уважение народу Эквадора, обозначив, что люди живут "во времена немыслимой жестокости".