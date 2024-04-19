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19 апреля, 20:39

Мужчина попытался совершить суицид у здания суда во время процесса над Трампом

CNN: В Нью-Йорке мужчина попытался свести счёты с жизнью у здания суда

Мужчина по имени Макс Азарелло пытался покончить с собой у здания суда в Нью-Йорке, в котором проводятся слушания по делу бывшего президента Америки Дональда Трампа, передаёт телеканал CNN.

"Мужчина вошёл в парк через дорогу от здания суда и подбрасывал листовки в воздух. Затем он вытащил что-то из рюкзака (не сразу было понятно, что это был за предмет) и..." — цитирует телеканал одного из чиновников.

На одной из листовок было написано, что Нью-Йоркский университет — это прикрытие мафии. В самом суде сейчас проводится отбор жюри присяжных, там же присутствует и Трамп. Происшествие случилось неподалёку от участка, на котором находятся сторонники бывшего президента. В каком состоянии сейчас находится мужчина, не уточняется.

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Ещё 16 февраля нью-йоркский суд признал Трампа виновным по делу о мошенничестве за передачу недостоверных данных об активах компании Trump Organization. Ему также вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Теперь Трамп должен выплатить 355 миллионов долларов. Однако экс-президент с таким решением не согласился и захотел обжаловать решение суда.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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