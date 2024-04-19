Мужчина попытался совершить суицид у здания суда во время процесса над Трампом

Мужчина по имени Макс Азарелло пытался покончить с собой у здания суда в Нью-Йорке, в котором проводятся слушания по делу бывшего президента Америки Дональда Трампа, передаёт телеканал CNN.

"Мужчина вошёл в парк через дорогу от здания суда и подбрасывал листовки в воздух. Затем он вытащил что-то из рюкзака (не сразу было понятно, что это был за предмет) и..." — цитирует телеканал одного из чиновников.

На одной из листовок было написано, что Нью-Йоркский университет — это прикрытие мафии. В самом суде сейчас проводится отбор жюри присяжных, там же присутствует и Трамп. Происшествие случилось неподалёку от участка, на котором находятся сторонники бывшего президента. В каком состоянии сейчас находится мужчина, не уточняется.