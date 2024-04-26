Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 17:27

Байден выразил готовность участвовать в дебатах с Трампом

Байден заявил, что с радостью готов выйти на дебаты с Трампом

Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что готов выйти на дебаты со своим наиболее вероятным оппонентом — бывшим американским лидером Дональдом Трампом. С соответствующим заявлением действующий глава Белого дома выступил в интервью американскому журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.

"Я не знаю когда. <...> Я рад провести с ним дебаты", — сказал 81-летний Байден.

В марте Трамп предложил Байдену провести публичные дебаты. Экс-президент США подчеркнул, что хочет обсудить с демократом вопросы, которые важны для их страны и всего американского народа. Такая встреча, считает Трамп, пойдёт на благо Штатов. Тогда Байден, отвечая на предложение, заявил, что его участие в дебатах будет зависеть от поведения Трампа.

"На его стороне — элита и воротилы": Американист рассказал, кто поддержит Байдена на выборах в США
"На его стороне — элита и воротилы": Американист рассказал, кто поддержит Байдена на выборах в США

Напомним, выборы президента США пройдут 4 ноября. Ранее Life.ru писал, что Дональду Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. Представитель Демократической партии Байден тоже получил достаточное число голосов.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla, Chip Somodevilla

Наталья Исакова
  • Новости
  • Джо Байден
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров