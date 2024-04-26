Байден выразил готовность участвовать в дебатах с Трампом

Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что готов выйти на дебаты со своим наиболее вероятным оппонентом — бывшим американским лидером Дональдом Трампом. С соответствующим заявлением действующий глава Белого дома выступил в интервью американскому журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.

"Я не знаю когда. <...> Я рад провести с ним дебаты", — сказал 81-летний Байден.

В марте Трамп предложил Байдену провести публичные дебаты. Экс-президент США подчеркнул, что хочет обсудить с демократом вопросы, которые важны для их страны и всего американского народа. Такая встреча, считает Трамп, пойдёт на благо Штатов. Тогда Байден, отвечая на предложение, заявил, что его участие в дебатах будет зависеть от поведения Трампа.