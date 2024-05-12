Трамп: США не вынесут ещё четырёх лет под началом Байдена

Америка не переживёт ещё четырёх лет правления нынешним президентом Джо Байденом. Об этом сторонникам в штате Нью-Джерси заявил экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.

"В глубине души вы понимаете, что эта страна не переживёт ещё четырёх лет продажного Джо Байдена", — подчеркнул Трамп.

Бывший глава Белого дома не преминул назвать нынешнего главу администрации некомпетентным, а также коррумпированным.