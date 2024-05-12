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12 мая, 05:06

Трамп: США не вынесут ещё четырёх лет под началом Байдена

Америка не переживёт ещё четырёх лет правления нынешним президентом Джо Байденом. Об этом сторонникам в штате Нью-Джерси заявил экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.

"В глубине души вы понимаете, что эта страна не переживёт ещё четырёх лет продажного Джо Байдена", — подчеркнул Трамп.

Бывший глава Белого дома не преминул назвать нынешнего главу администрации некомпетентным, а также коррумпированным.

Байден выразил готовность участвовать в дебатах с Трампом
Байден выразил готовность участвовать в дебатах с Трампом

Впрочем, это не самые жёсткие эпитеты, на которые в отношении Байдена способен Трамп. Недавно он назвал нынешнего лидера Штатов шефом гестапо, подразумевая администрацию президента страны.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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