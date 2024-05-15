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15 мая, 02:23

Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолётом

Reuters: Самолёт Трампа столкнулся с другим в аэропорту в штате Флорида

Самолёт экс-президента США Дональда Трампа Boeing 757. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Самолёт экс-президента США Дональда Трампа Boeing 757. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Самолёт бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту штата Флорида Уэст-Палм-Бич. Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что крыло принадлежавшего миллиардеру лайнера задело другой самолёт во время руления в международном аэропорту. Указано, что инцидент произошёл в воскресенье. По данному факту проводится проверка.

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Ранее грузовой Boeing-727 совершил неудачную посадку в аэропорту южносуданского города Малакаль. Шасси самолёта коснулось земли за несколько метров до начала ВПП, в результате чего тот вылетел за пределы полосы, где столкнулся с другим ранее потерпевшим аварию авиалайнером.

Оксана Попова
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