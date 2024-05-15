Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолётом

Самолёт бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту штата Флорида Уэст-Палм-Бич. Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что крыло принадлежавшего миллиардеру лайнера задело другой самолёт во время руления в международном аэропорту. Указано, что инцидент произошёл в воскресенье. По данному факту проводится проверка.