Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолётом
Reuters: Самолёт Трампа столкнулся с другим в аэропорту в штате Флорида
Самолёт экс-президента США Дональда Трампа Boeing 757. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Самолёт бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту штата Флорида Уэст-Палм-Бич. Об этом сообщает агентство Reuters.
Агентство со ссылкой на источники пишет, что крыло принадлежавшего миллиардеру лайнера задело другой самолёт во время руления в международном аэропорту. Указано, что инцидент произошёл в воскресенье. По данному факту проводится проверка.
Ранее грузовой Boeing-727 совершил неудачную посадку в аэропорту южносуданского города Малакаль. Шасси самолёта коснулось земли за несколько метров до начала ВПП, в результате чего тот вылетел за пределы полосы, где столкнулся с другим ранее потерпевшим аварию авиалайнером.