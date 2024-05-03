Компания Boeing объявила о трудностях из-за санкций против России
WSJ: Компания Boeing замедлила производство из-за санкций против России
Авиастроительная компания Boeing заявила о трудностях, с которыми столкнулась при сборке самолётов. Причина — санкции, введённые против России, передаёт газета The Wall Street Journal.
В частности, компании не хватает теплообменников для системы кондиционирования воздуха. Их до начала украинского конфликта и введения санкций против РФ делало совместное предприятие. В марте 2022 года оно было закрыто, а производство перенесено на Запад. И если до этого объём поставок был эквивалентен спросу компании, то впоследствии Boeing стал наращивать производство и новые заводы перестали справляться с объёмами.
"Когда случилось вторжение, производство перенесли, но мощности этого (нового. — Прим. Life.ru) поставщика не успевают за нами", — рассказал гендиректор компании Дэйв Калхун.
В итоге из-за сложившихся трудностей компании придётся замедлить производство в ближайшие месяцы.
Компания ещё в прошлом году стала испытывать трудности с самолётами. Агентство авиационной безопасности Европейского союза приказало приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 из-за ЧП с отвалившимся у пассажирского лайнера Alaska Airlines фюзеляжем прямо во время полёта. В январе авиакомпания United Airlines нашла на самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты, а в марте воздушное судно приземлилось в аэропорту Медфорда без части обшивки. После этого глава Boeing Дэйв Кэлхун заявил, что уйдёт в отставку из-за участившихся проблем и аварий с самолётами фирмы.
Unsplash / Etienne Jong