Компания Boeing объявила о трудностях из-за санкций против России

В частности, компании не хватает теплообменников для системы кондиционирования воздуха. Их до начала украинского конфликта и введения санкций против РФ делало совместное предприятие. В марте 2022 года оно было закрыто, а производство перенесено на Запад. И если до этого объём поставок был эквивалентен спросу компании, то впоследствии Boeing стал наращивать производство и новые заводы перестали справляться с объёмами.