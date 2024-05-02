Ещё один информатор о проблемах в Boeing умер при загадочных обстоятельствах в США
Seattle Times: В США умер ещё один человек, рассказавший о нарушениях в Boeing
В США неожиданно заболел и умер очередной информатор о проблемах, связанных с нарушениями при конструировании самолётов Boeing в компании Spirit. Как пишет Seattle Times, речь идёт о 45-летнем Джошуа Дине.
"Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни", — подчёркивает издание.
Дин жил в Канзасе, чувствовал себя хорошо, вёл здоровый образ жизни, однако за две недели до смерти оказался в критическом состоянии. Ранее он сообщал американскому авиарегулятору о проблемах в производственной линии модели 737 в компании Spirit, после чего дал показания по иску против акционеров предприятия.
В итоге мужчина оказался в больнице с жалобами на проблемы с дыханием. У него была найдена бактериальная инфекция, а потом отказали органы. Накануне он скончался.
Первым погибшим в этой тёмной истории стал бывший инженер корпорации Boeing Джон Барнетт, контролировавший качество сборки самолётов. Его нашли мёртвым буквально через несколько дней после дачи им показаний в рамках дела против компании. Барнетт проработал в авиагиганте 32 года и вышел в отставку в 2017-м.
Life.ru рассказывал, что у компании ещё в прошлом году начались проблемы с самолётами. Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) приказало приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 из-за ЧП с отвалившимся у пассажирского лайнера Alaska Airlines фюзеляжем прямо во время полёта. В январе авиакомпания United Airlines нашла на самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты, а в марте воздушное судно приземлилось в аэропорту Медфорда без части обшивки. После этого глава Boeing Дэйв Кэлхун заявил, что уйдёт в отставку из-за участившихся проблем и аварий с самолётами фирмы.
Unsplash / Emanuviews