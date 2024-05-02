Ещё один информатор о проблемах в Boeing умер при загадочных обстоятельствах в США

В США неожиданно заболел и умер очередной информатор о проблемах, связанных с нарушениями при конструировании самолётов Boeing в компании Spirit. Как пишет Seattle Times, речь идёт о 45-летнем Джошуа Дине.

"Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни", — подчёркивает издание.

Дин жил в Канзасе, чувствовал себя хорошо, вёл здоровый образ жизни, однако за две недели до смерти оказался в критическом состоянии. Ранее он сообщал американскому авиарегулятору о проблемах в производственной линии модели 737 в компании Spirit, после чего дал показания по иску против акционеров предприятия.

В итоге мужчина оказался в больнице с жалобами на проблемы с дыханием. У него была найдена бактериальная инфекция, а потом отказали органы. Накануне он скончался.