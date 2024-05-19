Трамп не допустит участия Байдена в дебатах под наркотиками
Трамп сообщил, что потребует проверить Байдена на наркотики перед их дебатами
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о намерении добиться проверки Джо Байдена на наличие запрещённых веществ в организме перед проведением их первых дебатов. Об этом политик заявил сторонникам в штате Техас.
По словам 45-го главы Белого дома, его оппонент нередко прибегает к помощи стимулирующих препаратов. Так, напомнил Трамп, на выступлении перед Конгрессом с ежегодным посланием "О положении страны" Байден был "накачан по полной".
"Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики", — отметил политик.
Первые теледебаты претендентов на президентское кресло состоятся 27 июня. Они продлятся два часа. Трамп и Байден зададут друг другу неудобные вопросы в эфире телеканала CNN.
Flickr / Trump White House Archived