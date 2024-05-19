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19 мая, 03:31

Трамп не допустит участия Байдена в дебатах под наркотиками

Трамп сообщил, что потребует проверить Байдена на наркотики перед их дебатами

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о намерении добиться проверки Джо Байдена на наличие запрещённых веществ в организме перед проведением их первых дебатов. Об этом политик заявил сторонникам в штате Техас.

По словам 45-го главы Белого дома, его оппонент нередко прибегает к помощи стимулирующих препаратов. Так, напомнил Трамп, на выступлении перед Конгрессом с ежегодным посланием "О положении страны" Байден был "накачан по полной".

"Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики", — отметил политик.

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Первые теледебаты претендентов на президентское кресло состоятся 27 июня. Они продлятся два часа. Трамп и Байден зададут друг другу неудобные вопросы в эфире телеканала CNN.

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Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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