Трамп не допустит участия Байдена в дебатах под наркотиками

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о намерении добиться проверки Джо Байдена на наличие запрещённых веществ в организме перед проведением их первых дебатов. Об этом политик заявил сторонникам в штате Техас.

По словам 45-го главы Белого дома, его оппонент нередко прибегает к помощи стимулирующих препаратов. Так, напомнил Трамп, на выступлении перед Конгрессом с ежегодным посланием "О положении страны" Байден был "накачан по полной".

"Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики", — отметил политик.