"Он неудачник": Байден устроил Трампу прожарку
Байден назвал Трампа неудачником, который не умеет достойно проигрывать
Действующий американский лидер Джозеф Байден раскритиковал своего оппонента на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа за неспособность признать поражение. Глава Белого дома устроил конкуренту "прожарку", выступая перед сторонниками в Атланте.
Кандидат от демократов припомнил предшественнику слова о том, что в случае провала на выборах он устроит в США "кровавую баню". Затем Байден начал публично оскорблять Трампа.
"Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Но он неудачник", — высказался президент.
Политики неоднократно обменивались колкостями в рамках предвыборной кампании. Ранее Трамп назвал Байдена шефом гестапо, заявив, что США не вынесут ещё одного президентства демократа.
Flickr / The White House