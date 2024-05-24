"Мы будем стоять": Трамп отказался дебатировать с Байденом сидя

Экс-глава США Дональд Трамп не будет участвовать в "сидячих" дебатах с нынешним президентом страны Джо Байденом. Политик согласился дебатировать только стоя.

"Сегодня они сказали: мы хотим поставить столы, чтобы вы сели. Я сказал: я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах", — заявил Трамп.