"Мы будем стоять": Трамп отказался дебатировать с Байденом сидя
Трамп отказался от сидячих дебатов с Байденом
Экс-глава США Дональд Трамп не будет участвовать в "сидячих" дебатах с нынешним президентом страны Джо Байденом. Политик согласился дебатировать только стоя.
"Сегодня они сказали: мы хотим поставить столы, чтобы вы сели. Я сказал: я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах", — заявил Трамп.
Ранее Life.ru писал, что кандидаты в президенты США — действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп — сообщили о готовности к двум раундам предвыборных теледебатов, первый из которых состоится 27 июня. При этом других кандидатов и зрителей по желанию Байдена в студии не будет.
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