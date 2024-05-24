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24 мая, 03:39

"Мы будем стоять": Трамп отказался дебатировать с Байденом сидя

Трамп отказался от сидячих дебатов с Байденом

Экс-глава США Дональд Трамп не будет участвовать в "сидячих" дебатах с нынешним президентом страны Джо Байденом. Политик согласился дебатировать только стоя.

"Сегодня они сказали: мы хотим поставить столы, чтобы вы сели. Я сказал: я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах", — заявил Трамп.

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Ранее Life.ru писал, что кандидаты в президенты США — действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп — сообщили о готовности к двум раундам предвыборных теледебатов, первый из которых состоится 27 июня. При этом других кандидатов и зрителей по желанию Байдена в студии не будет.

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Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Анатолий Симоненко
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