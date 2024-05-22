"Единый рейх": Трампа обвинили в нацизме из-за предвыборного видео
CNN: Публикация видео Трампа со словами о "едином рейхе" вызвала скандал в США
Вокруг 45-го американского лидера Дональда Трампа вновь разразился скандал в Соединённых Штатах. Как передаёт телеканал CNN, миллиардер опубликовал в своей соцсети Truth Social предвыборный ролик, в котором содержалась реплика о "едином рейхе".
Видео, называющееся "Что ждёт Америку дальше?", рассказывает о том, что будет в случае победы Трампа на предстоящих осенью выборах. На предоставленных кадрах можно было увидеть страницы и заголовки несуществующих СМИ. В какой-то момент в ролике показали подзаголовок "Промышленный рост значительно увеличен… за счёт создания единого рейха". В настоящее время видео уже удалено.
Стоит отметить, что термин "рейх" ассоциируется с нацистской Германией, которой руководил Адольф Гитлер в 1933–1945 годах. В связи с этим на предпринимателя сразу накинулись сочувствующие демократам СМИ и Белый дом. Они начали обвинять Трампа в нацистской риторике.
Пока ещё действующий хозяин Белого дома Джо Байден тоже не остался в стороне. По его словам, тут речь идёт уже не о победе его самого на выборах, а о том, чтобы не победил Трамп.
"Это тот же парень, который использует язык Гитлера, а не Америки. Неудивительно, когда он около четырёх месяцев назад говорил, думаю, может быть, "немного дольше", что Гитлер делал — цитата — "некоторые хорошие вещи", — цитирует пул журналистов Белого дома реакцию Байдена на скандальное видео.
Ранее Life.ru писал, что кандидаты в президенты США действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп сообщили о готовности к двум раундам предвыборных теледебатов, первый из которых состоится 27 июня. При этом других кандидатов и зрителей по желанию Байдена в студии не будет.
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